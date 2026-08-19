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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الفيوم يتابع موقف مشروعات الخطة الاستثمارية ويشدد على سرعة إنهاء الإجراءات

محافظ الفيوم يتابع موقف مشروعات الخطة الاستثمارية ويشدد على سرعة إنهاء الإجراءات
محافظ الفيوم يتابع موقف مشروعات الخطة الاستثمارية ويشدد على سرعة إنهاء الإجراءات
أ ش أ

 أكد محافظ الفيوم الدكتور محمد هاني غنيم؛ أن مشروعات الخطة الاستثمارية تهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات الحيوية المختلفة، وتحسين البنية التحتية، ودفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم الأربعاء، مع رؤساء مجالس المدن، ومديري التخطيط بالمراكز، لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية التي لم يتم طرحها بعد ضمن خطة العام المالي الحالي 2026/2027، بهدف تلافي المعوقات وتذليل العقبات لطرحها في أقرب وقت ممكن.

واستعرض غنيم، خلال الاجتماع، موقف المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2026/2027، ومناقشة أسباب تأخر طرح بعض المشروعات، وكيفية تلافي المعوقات الإدارية والفنية التي تواجهها، تمهيدًا لطرحها في أسرع وقت.

وأكد محافظ الفيوم ضرورة تضافر جهود كافة الجهات المعنية، لتسريع الإجراءات الخاصة بإعداد كراسات الشروط والمواصفات، والانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لطرح المشروعات في أسرع وقت ممكن، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات، لضمان الاستفادة الكاملة من الاعتمادات المالية المخصصة بالعام المالي الحالي.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية لمجالس المدن ومندوبي المديريات وشركات المرافق، بالمتابعة الميدانية المستمرة للموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية، ورفع تقارير دورية حول نسب الإنجاز، وما تم الوصول إليه بشأن طرح المشروعات المتبقية، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تقاعس يعطل مصالح المواطنين أو يؤخر خطط التنمية بالمحافظة.

محافظ الفيوم الدكتور محمد هاني غنيم مشروعات الخطة الاستثمارية تحسين البنية التحتية دفع عجلة التنمية على أرض المحافظة

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