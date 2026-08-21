الرئيس الإيراني: من الأفضل إنهاء الحرب اليوم ونحن في موقع قوة

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الجمعة، إلى وقف الحرب مع الولايات المتحدة "اليوم" في الوقت الذي قال فيه إن إيران "في موقع قوة".



"إنهاء الحرب الآن يحفظ الكرامة"



وقال بزشكيان خلال لقاء مع أطباء في طهران: "من الأفضل إنهاء الحرب اليوم، بينما نحن في موقع قوة وكرامة، وفيما يعترف العالم أجمع بانتصارنا".



وأكد أن ما تم التوصل إليه في المفاوضات "إنجاز كبير" حظي بمصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي، مشدداً على أن مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن لا تتضمن "بنداً واحداً يشير إلى الاستسلام"، وأن "كل الالتزامات تقع على عاتق الطرف الآخر".



يذكر أن واشنطن وطهران أعلنتا مرتين، في أبريل ويونيو، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يهدف لإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز وإنهاء المواجهة، إلا أن الاتفاقين انهارا سريعاً.



رئيس الأركان: ردنا سيكون مدمراً



في المقابل، توعد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء علي عبد اللهي برد "واسع وحاسم" على أي تهديدات أمريكية جديدة.ونقلت وسائل إعلام رسمية عنه قوله إن "القوات المسلحة الإيرانية، بجاهزيتها البرية والبحرية والجوية والدفاعية والسيبرانية، سترد على تهديدات العدو بردود ساحقة ومؤلمة ومدمرة".



قاليباف: واشنطن أدركت عجزها عسكرياً



من جهته، قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، خلال زيارة إلى العراق، إن واشنطن يبدو أنها خلصت إلى عجزها عن تحقيق انتصار في مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران.



وأضاف قاليباف، وهو المفاوض الرئيسي لطهران في المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة: "يجب علينا وضع خطط للتعامل مع العقوبات الجائرة والتغلب عليها"، متهماً الولايات المتحدة وإسرائيل بشن "حرب اقتصادية ومعرفية" ضد إيران.

