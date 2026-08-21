بيروت.. جيش الاحتلال يحرق منازل اللبنانيين جنوب البلاد

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة حداثا بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

ووفق الوكالة اللبنانية؛ فقد أحرق الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في بلدة بيت ياحون جنوبي لبنان.

وشن الطيران الحربي للإحتلال الإسرائيلي غارات جوية وقصف مدفعى وعمليات تفجير بالجنوب اللبناني ، طالت العديد من البلدات في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون والنبطية.

ففي مشاع بلدة المنصوري – مجدل زون جنوب صور، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية تفجير، تزامنت مع سقوط العديد من القذائف على بلدة المنصوري، أفيد بأن مصدرها مرابض القوات الإسرائيلية في طير حرفا وشمع.

كما شن الطيران الحربي للإحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت منزلًا في أطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل.

وفي الخيام، تسجل البلدة تمشيطًا بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة، بالتزامن مع تحرك آليات تابعة لقوات الاحتلال داخل عدد من أحيائها.

وأقدمت قوات الاحتلال كذلك على تفجير منزل في منطقة الجلاحية، وسط استمرار التحركات العسكرية وإطلاق الرشقات الرشاشة.

وفي منطقة النبطية ؛ استهدف قصف مدفعي متقطع أطراف بلدة ميفدون لجهة زوطر الشرقية.

أما في قضاء صور، فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت بلدة المنصوري، بالتزامن مع سلسلة تفجيرات ضخمة هزت المنطقة، وسمعت أصداؤها في عدد من قرى وبلدات الجنوب.

كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عمليات تفجير في بلدتي حداثا والطيري في قضاء بنت جبيل، فيما شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارات وهمية في أجواء مدينة صور وقرى وبلدات القضاء، وسط أجواء من التوتر والتصعيد المتواصل في الجنوب.