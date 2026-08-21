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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توتنهام يحسم صفقة عمر مرموش ويقترب من الإعلان الرسمي

عمر مرموش
عمر مرموش
حمزة شعيب

اقترب نادي توتنهام الإنجليزي من إتمام تعاقده مع الدولي المصري عمر مرموش، جناح مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة مرتقبة قد تكون من أبرز تحركات النادي اللندني لتدعيم خطه الهجومي.

وبحسب المعلومات المتداولة، توصل توتنهام إلى اتفاق بشأن ضم مرموش، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من التفاصيل والإجراءات الخاصة بالانتقال.

ويأتي تحرك توتنهام في ظل رغبة النادي في تعزيز خياراته الهجومية، بينما ينظر مرموش إلى الانتقال باعتباره فرصة للحصول على دقائق لعب أكبر ودور أكثر تأثيرًا مقارنة بفترته مع مانشستر سيتي.

وكان اللاعب المصري قد واجه منافسة قوية على المشاركة بصورة منتظمة مع الفريق السماوي، في ظل تعدد الخيارات الهجومية ووجود النرويجي إيرلينج هالاند في مركز المهاجم الصريح.

وتشير التقارير إلى أن المفاوضات بين توتنهام ومانشستر سيتي شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، قبل أن تقترب الأطراف من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة.

75 مليون جنيه إسترليني قيمة الصفقة

وكشفت تقارير صحفية بريطانية أن انتقال مرموش إلى توتنهام قد يكلف النادي اللندني نحو 75 مليون جنيه إسترليني، في صفقة ستكون واحدة من أكبر تحركاته خلال الميركاتو الصيفي.

وكان مانشستر سيتي قد تعاقد مع مرموش في يناير 2025 قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مع فريقه السابق، والتي جعلته هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

خطوة جديدة في مسيرة مرموش

ومن المنتظر أن تمثل تجربة توتنهام محطة جديدة ومهمة في مسيرة المهاجم المصري، خصوصًا إذا حصل على الدور المنتظر داخل الفريق وشارك بصورة منتظمة.

ويأمل مرموش في استعادة المساحة التي اعتاد الحصول عليها خلال فتراته السابقة، وإثبات قدرته على صناعة الفارق في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما خاض تجربة مع مانشستر سيتي وسط منافسة قوية على المراكز الهجومية.

وفي حال إتمام الصفقة رسميًا، سيواصل مرموش مسيرته في الدوري الإنجليزي بقميص توتنهام، في انتقال مرتقب بقيمة مالية كبيرة، مع انتظار الإعلان الرسمي من النادي اللندني خلال الساعات المقبلة.

عمر مرموش مانشستر سيتي الدوري الانجليزي توتنهام

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