مينا ماهر يوجه رسالة تحفيزية للاعبي الزمالك: اكتبوا التاريخ من جديد والحدوتة لسه مكملة

وجه الإعلامي مينا ماهر، رسالة تحفيزية إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، مؤكدا أن التحديات التي تنتظر الفارس الأبيض ستكون أكبر من أي وقت مضى.

وأشار مينا ماهر إلى أن الزمالك يبدأ الموسم في ظل استمرار أزمة إيقاف القيد، والتي حرمته من تدعيم صفوفه بصفقات جديدة، في الوقت الذي قامت فيه العديد من الأندية المنافسة بإبرام تعاقدات قوية استعدادا للموسم الجديد.

وأكد الإعلامي أن الظروف الصعبة لن تمنع الزمالك من المنافسة، مشددا على أن قوة القلعة البيضاء لا ترتبط فقط بالصفقات، وإنما برجال الفريق وقدرتهم على تحمل المسؤولية داخل الملعب.

وقال مينا ماهر في رسالته: «الزمالك عمره ما كان بالظروف.. الزمالك برجالته»، مطالبا اللاعبين باستغلال الفرصة لصناعة تاريخ جديد وكتابة إنجاز يظل في ذاكرة جماهير النادي لسنوات طويلة.

واستشهد مينا ماهر بما حققه الفريق في الموسم الماضي، مؤكدا أن لاعبي الزمالك نجحوا في صناعة المجد رغم الصعوبات.

وأختتم مينا ماهر رسالته بالتأكيد على دعم جماهير الزمالك للفريق، قائلا: «قادرين يا زمالك.. اكتبوا التاريخ من جديد والحدوتة لسه مكملة».