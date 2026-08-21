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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

68 عاما من الإثارة.. الدوري المصري يفتح صفحة جديدة بـ 10 مواجهات

الدوري المصري
الدوري المصري
منتصر الرفاعي

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الأولى من النسخة الـ68 لبطولة الدوري المصري الممتاز وسط حالة من الترقب بين جماهير الكرة المصرية في ظل الطموحات الكبيرة للأندية ورغبة كل فريق في تحقيق بداية قوية تمنحه دفعة مبكرة نحو أهدافه خلال الموسم الجديد.

وتحمل النسخة الجديدة امتدادا لتاريخ طويل من البطولة التي تعد واحدة من أعرق مسابقات كرة القدم في القارة الأفريقية حيث انطلقت للمرة الأولى في 22 أكتوبر 1948 بمشاركة 11 ناديا وتوج الأهلي بلقب النسخة الافتتاحية لتتواصل بعدها مسيرة الدوري المصري على مدار عقود.

3 مباريات في ضربة البداية

تشهد منافسات اليوم الجمعة إقامة 3 مباريات حيث يلتقي وادي دجلة مع زد في تمام الخامسة مساء بينما يواجه أبو قير للأسمدة نظيره البنك الأهلي في الثامنة مساء وتختتم مواجهات اليوم بمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الثامنة مساء في واحدة من أبرز مباريات الجولة الافتتاحية.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق انطلاقة قوية أمام الاتحاد السكندري وحصد أول 3 نقاط في مشواره بالموسم الجديد، بينما يتطلع الاتحاد إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

4 مباريات في الجولة الثانية

وتتواصل منافسات الجولة الأولى غدا السبت بإقامة 4 مباريات، حيث يلتقي غزل المحلة مع بيراميدز في الخامسة مساء بالتزامن مع مباراة المصري وسموحة.

وفي الثامنة مساء يواجه طلائع الجيش نظيره المقاولون العرب بينما يلتقي بترول أسيوط مع بتروجت، في مواجهتين يسعى خلالهما أصحاب الأرض والضيوف إلى حصد أول نقاط الموسم.

الأهلي يظهر الأحد

وتختتم منافسات الجولة الأولى يوم الأحد بإقامة 3 مباريات حيث يلتقي سيراميكا مع القناة في الخامسة مساء قبل أن يخوض الأهلي مباراته الافتتاحية أمام إنبي في الثامنة مساءً، فيما يلتقي الجونة مع مودرن سبورت في التوقيت نفسه.

ويأمل الأهلي في بدء مشواره بالموسم الجديد بصورة قوية، وحصد النقاط الثلاث في ظل المنافسة المنتظرة على صدارة جدول الدوري، بينما يسعى إنبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

مواعيد مباريات الجولة الأولى

الجمعة 21 أغسطس

وادي دجلة × زد – 5:00 مساء.

أبو قير للأسمدة × البنك الأهلي – 8:00 مساء.

الزمالك × الاتحاد السكندري – 8:00 مساء.

السبت 22 أغسطس

غزل المحلة × بيراميدز – 5:00 مساء.

المصري × سموحة – 5:00 مساء.

طلائع الجيش × المقاولون العرب – 8:00 مساء.

بترول أسيوط × بتروجت – 8:00 مساء.

الأحد 23 أغسطس

سيراميكا × القناة – 5:00 مساء.

الأهلي × إنبي – 8:00 مساء.

الجونة × مودرن سبورت – 8:00 مساء.

أون سبورت تنقل مباريات الدوري

وتتولى شبكة أون سبورت نقل مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز إلى جانب تقديم الاستوديوهات التحليلية التي تضم نخبة من نجوم الكرة المصرية والمحللين الرياضيين لمتابعة منافسات الموسم الجديد وتحليل أبرز أحداث المباريات.

الدوري المصري الزمالك × الاتحاد السكندري الدوري المصري الممتاز الأهلي × إنبي

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