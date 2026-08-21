أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية .. وحالة الطقس اليوم الجمعة

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5481 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6395 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7308 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 51160 جنيها.

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 21 أغسطس 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.75 جنيه

سعر الشراء: 50.65 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.94 جنيه

سعر الشراء: 58.61 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 68.85 جنيه

سعر الشراء: 68.51 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.51 جنيه

سعر الشراء: 13.49 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.82 جنيه

سعر الشراء: 13.79 جنيه.

وأكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح اليوم بين 34 و35 درجة مئوية، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى نحو 37 درجة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

وأوضحت أن البلاد تتأثر بالكتل الهوائية الشمالية الحارة والرطبة القادمة من البحر المتوسط، إلى جانب عودة تأثير منخفض الهند الموسمي.

رطوبة تتجاوز 90% على السواحل





وأشارت إلى أن نسب الرطوبة تتجاوز 90% على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، بينما تقترب من 80% في القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأضافت أن نشاط الرياح تتراوح سرعته بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يساعد على تقليل الإحساس بنسب الرطوبة المرتفعة في الأماكن المفتوحة.

اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج

وحذرت من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين و3 أمتار.

في المقابل، أوضحت أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة ومناسبة لأعمال الصيد والملاحة والتنزه.

تحذير من الشبورة المائية





كما حذرت من ظهور شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق الصحراوية.

وأكدت أن الشبورة تتحسن تدريجيًا مع تقدم ساعات الصباح، مطالبة قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة في المناطق المتأثرة بها.

الأسبوع المقبل





وأكدت منار غانم أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال الأسبوع المقبل، لتتراوح على القاهرة الكبرى بين 35 و37 درجة مئوية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

الأرصاد تقدم نصائح للمواطنين





ونصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، خاصة من 12 ظهرًا وحتى الرابعة أو الخامسة عصرًا، مع الإكثار من تناول المياه والحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية.