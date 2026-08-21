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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط يؤدي صلاة الجمعة بمسجد قِباء

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

أدى  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، صلاة الجمعة بمسجد قِباء بمدينة دمياط، وسط جموع المصلين من أبناء المحافظة.

واستُهلت شعائر الصلاة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، فيما ألقى الشيخ علي إسماعيل صابر، مدير مديرية الأوقاف بدمياط، خطبة الجمعة التي جاءت بعنوان "وانسُبْ إلى قدرِه ما شئتَ من عِظَمِ"، وتناولت الخطبة الحث على اغتنام شهر مولد النبي ﷺ بتجديد محبته، وتعظيم قدره، واستحضار سيرته وهديه، وترجمة هذه المحبة إلى اقتداء بأخلاقه ورسالته، ونشر قيم الرحمة والخير بين الناس أجمعين.

وعقب أداء الصلاة، حرص محافظ دمياط على لقاء عدد من المواطنين، حيث تبادل معهم الأحاديث الودية، واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، مؤكدًا حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والتعرف على احتياجاتهم.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزي مسجد

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