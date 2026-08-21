عمليات التجارة البريطانية: تراجع حركة عبور السفن من وإلى الخليج إلى 4%



أعلنت هيئة عمليات التجارة البريطانية أن حركة عبور السفن من الخليج وإليه تراجعت إلى 4% قياسا بمستوياتها قبل الصراع.

وأشار هيئة عمليات التجارة البريطانية، في بيان لها إلى تراجع حركة عبور السفن في الخليج يسلط الضوء على التأثير العميق للصراع الإقليمي على التجارة العالمية.

وذكرت الهيئة : هذه البيانات تذكرنا بالتحديات اللوجستية والأمنية التي تواجهها الشحن الدولي، خاصة في مناطق النزاعات.

وتعد منطقة الخليج ممراً مائياً حيوياً تربط بين الأسواق الآسيوية والأوروبية، وبالتالي فإن أي اضطرابات يمكن أن يكون لها عواقب واسعة النطاق. ومن الضروري معالجة هذه القضايا لضمان استمرارية التجارة والتبادل الاقتصادي، خاصة في وقت تحتاج فيه العديد من الدول إلى التعافي من آثار الصراع.