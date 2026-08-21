برشلونة يتحرك لتجديد عقد حمزة عبد الكريم ورفع الشرط الجزائي إلى 150 مليون يورو

كشف جيرارد روميرو، الصحفي الإسباني المقرب من نادي برشلونة، عن تحرك إدارة النادي الكتالوني لتجديد عقد المصري حمزة عبد الكريم، مهاجم الفريق الشاب، خلال الفترة المقبلة.

وأكد روميرو أن برشلونة يشعر بالرضا التام عن أداء حمزة عبد الكريم، بعد المستويات التي قدمها اللاعب مؤخرًا، وهو ما دفع النادي للتحرك من أجل تحسين شروط عقده الحالي.

وبحسب ما ذكره روميرو، فإن برشلونة يعمل على زيادة راتب حمزة عبد الكريم، إلى جانب تمديد مدة عقده، في خطوة تعكس ثقة النادي في قدرات المهاجم المصري ورغبته في الاحتفاظ بخدماته لفترة أطول.

وأشار الصحفي الإسباني إلى أن الشرط الجزائي في عقد حمزة عبد الكريم يبلغ حاليًا 15 مليون يورو، وهو ما يسعى برشلونة إلى تغييره بشكل كبير ضمن العقد الجديد.

ويرغب النادي الكتالوني في رفع قيمة الشرط الجزائي إلى 150 مليون يورو، بما يضمن حماية موهبته الشابة من أطماع الأندية الأخرى، خاصة مع تزايد الاهتمام بمستواه خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي تحرك برشلونة لتجديد عقد حمزة عبد الكريم في ظل تألق اللاعب وظهوره بشكل لافت، بعدما أصبح محل إشادة داخل النادي وخارجه، وسط توقعات بحصوله على فرص أكبر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتسعى إدارة برشلونة إلى تأمين مستقبل المهاجم المصري، الذي يُنظر إليه باعتباره أحد المواهب القادرة على التطور والمنافسة على مكان ضمن صفوف الفريق الأول، مع وضع شروط مالية جديدة تتناسب مع قيمته داخل مشروع النادي.