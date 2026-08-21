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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد تألقه.. حمزة عبد الكريم يشعل الجدل في برشلونة بشأن التعاقد مع مهاجم جديد

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
سارة عبد الله

سلطت صحيفة «سبورت» الإسبانية الضوء على تألق المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة، خلال الفترة الأخيرة، معتبرة أن ظهوره المفاجئ قد يدفع إدارة النادي إلى إعادة التفكير في خططها بشأن التعاقد مع مهاجم جديد خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة كان يبحث عن مهاجم جديد لتدعيم الخط الأمامي، إلا أن ظهور حمزة عبد الكريم بقوة داخل حسابات الفريق فتح بابًا جديدًا أمام الجهاز الفني وإدارة النادي، خاصة في ظل المستويات التي يقدمها اللاعب الشاب.

وطرحت «سبورت» تساؤلًا حول مدى حاجة برشلونة إلى إنفاق مبلغ مالي ضخم للتعاقد مع مهاجم جديد، في ظل عدم وجود ضمانات حقيقية بأن الصفقة الجديدة ستنجح أو تقدم مستويات أفضل من حمزة عبد الكريم.

وأضافت الصحيفة أن منح اللاعب المصري فرصة حقيقية للمشاركة قد يكون خيارًا منطقيًا، خاصة أن ذلك سيسمح للجهاز الفني بتقييم قدراته بشكل أكبر، ومعرفة مدى إمكانية تطوره وقدرته على المنافسة مع الفريق الأول.

وأكدت «سبورت» أن السؤال المطروح داخل برشلونة حاليًا يتمثل في إمكانية الاعتماد على حمزة عبد الكريم ومنحه دقائق لعب كافية قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن التعاقد مع مهاجم جديد، بدلًا من الدخول في صفقة مكلفة دون ضمانات بشأن نجاحها.

ويأتي ذلك في ظل الاهتمام المتزايد بالمهاجم المصري الشاب، الذي نجح خلال الفترة الماضية في لفت الأنظار بأدائه وأهدافه مع برشلونة، ليصبح أحد الأسماء الصاعدة التي تحظى بمتابعة داخل النادي الكتالوني.

وتشير رؤية الصحيفة إلى أن الفترة المقبلة قد تمثل فرصة مهمة أمام حمزة لإثبات نفسه، خاصة إذا حصل على دقائق مشاركة أكبر، وهو ما قد يجعله أحد الخيارات المهمة في هجوم برشلونة بدلًا من التعاقد مع لاعب جديد بمقابل مالي كبير.

حمزة عبد الكريم برشلونة برشلونة الإسباني

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