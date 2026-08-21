حمزة عبد الكريم يقترب من الظهور الرسمي الأول مع برشلونة أمام إلتشي

يحل فريق برشلونة، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، ضيفًا على إلتشي، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2026-2027، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الكتالوني لتحقيق انطلاقة قوية في مشوار الدفاع عن لقب الليجا.



يدخل برشلونة مواجهة إلتشي بحثًا عن حصد أول انتصار له في الموسم، بعدما وافقت رابطة الدوري الإسباني على تأجيل مباراته الأولى، من أجل منح لاعبيه الدوليين فترة راحة إضافية عقب مشاركتهم مع منتخب إسبانيا في كأس العالم، الذي اختتم منافساته في 19 يوليو الماضي.



في المقابل، يأمل إلتشي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس عشر برصيد 43 نقطة، وضمن بقاءه في المسابقة بفارق نقطة واحدة فقط.



حمزة عبد الكريم يقترب من قائمة برشلونة

ويترقب المهاجم المصري حمزة عبد الكريم خطوة مهمة في مسيرته مع برشلونة، بعدما لفت الأنظار خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، وقدم مستويات مميزة جعلته من أبرز لاعبي الفريق خلال التحضيرات.



وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، فإن حمزة عبد الكريم مرشح للتواجد ضمن قائمة برشلونة لمواجهة إلتشي، ما يفتح الباب أمام إمكانية تسجيل ظهوره الرسمي الأول بقميص الفريق الكتالوني.



وقدم اللاعب المصري أداءً لافتًا خلال المباريات الودية، وأنهى فترة الإعداد متصدرًا قائمة هدافي برشلونة برصيد 4 أهداف، بعدما سجل هدفين أمام برمنجهام، وهدفًا في شباك بازل، وآخر أمام الأهلي.



غياب ليفاندوفسكي وتأخر صفقة المهاجم الجديد

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تألق حمزة عبد الكريم، إلى جانب رحيل روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس وتأخر حسم التعاقد مع مهاجم جديد، يعزز فرص اللاعب المصري في الحصول على فرصة ضمن قائمة الفريق الأول.



ويمثل حمزة عبد الكريم خيارًا متاحًا أمام المدرب هانز فليك، خاصة في ظل الحاجة إلى تدعيم الخط الهجومي، وهو ما قد يمنح المهاجم المصري فرصة تسجيل مشاركته الرسمية الأولى مع برشلونة أمام إلتشي.



موعد مباراة إلتشي وبرشلونة

ومن المقرر أن تقام مباراة إلتشي وبرشلونة، يوم الأحد 23 أغسطس 2026، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني.



وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر شبكة بي إن سبورتس المالكة لحقوق بث منافسات الدوري الإسباني في المنطقة.