قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
68 عاما من الإثارة.. الدوري المصري يفتح صفحة جديدة بـ 10 مواجهات
بعد رحيل الملك المصري.. 5 نجوم أفارقة يطاردون عرش محمد صلاح في الدوري الإنجليزي
برشلونة يتحرك لتجديد عقد حمزة عبد الكريم ورفع الشرط الجزائي إلى 150 مليون يورو
إصابة 12 شخصا في حادث تصادم بطريق أسيوط الصحراوي الغربي
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية .. وحالة الطقس اليوم الجمعة
الصحة: 1630 عملية زراعة نخاع وكبد وكلى وقرنيات خلال 6 أشهر
صراع إنجليزي خماسي على ضم داريو أوسوريو.. و20 مليون يورو تحسم الصفقة
مدبولي: إنجاز مشروع سد جوليوس نيريري كان يحظى بالمتابعة الشخصية من الرئيس السيسي
شهرين صعبين.. ابنة صلاح عبد الله تخضع لعملية جراحية: الحمد لله على كل ابتلاء
لن نقبل بسدود جديدة.. وزير الري: مصر تتعامل مع سد النهضة الإثيوبي باعتباره غير شرعي
حمزة عبد الكريم يقترب من الظهور الرسمي الأول مع برشلونة أمام إلتشي
عمليات التجارة البريطانية: تراجع حركة عبور السفن من وإلى الخليج إلى 4%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمزة عبد الكريم يقترب من الظهور الرسمي الأول مع برشلونة أمام إلتشي

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
حمزة شعيب

يحل فريق برشلونة، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، ضيفًا على إلتشي، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2026-2027، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الكتالوني لتحقيق انطلاقة قوية في مشوار الدفاع عن لقب الليجا.
 

 

يدخل برشلونة مواجهة إلتشي بحثًا عن حصد أول انتصار له في الموسم، بعدما وافقت رابطة الدوري الإسباني على تأجيل مباراته الأولى، من أجل منح لاعبيه الدوليين فترة راحة إضافية عقب مشاركتهم مع منتخب إسبانيا في كأس العالم، الذي اختتم منافساته في 19 يوليو الماضي.
 

في المقابل، يأمل إلتشي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس عشر برصيد 43 نقطة، وضمن بقاءه في المسابقة بفارق نقطة واحدة فقط.
 

حمزة عبد الكريم يقترب من قائمة برشلونة

ويترقب المهاجم المصري حمزة عبد الكريم خطوة مهمة في مسيرته مع برشلونة، بعدما لفت الأنظار خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، وقدم مستويات مميزة جعلته من أبرز لاعبي الفريق خلال التحضيرات.
 

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، فإن حمزة عبد الكريم مرشح للتواجد ضمن قائمة برشلونة لمواجهة إلتشي، ما يفتح الباب أمام إمكانية تسجيل ظهوره الرسمي الأول بقميص الفريق الكتالوني.
 

وقدم اللاعب المصري أداءً لافتًا خلال المباريات الودية، وأنهى فترة الإعداد متصدرًا قائمة هدافي برشلونة برصيد 4 أهداف، بعدما سجل هدفين أمام برمنجهام، وهدفًا في شباك بازل، وآخر أمام الأهلي.
 

غياب ليفاندوفسكي وتأخر صفقة المهاجم الجديد

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تألق حمزة عبد الكريم، إلى جانب رحيل روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس وتأخر حسم التعاقد مع مهاجم جديد، يعزز فرص اللاعب المصري في الحصول على فرصة ضمن قائمة الفريق الأول.
 

ويمثل حمزة عبد الكريم خيارًا متاحًا أمام المدرب هانز فليك، خاصة في ظل الحاجة إلى تدعيم الخط الهجومي، وهو ما قد يمنح المهاجم المصري فرصة تسجيل مشاركته الرسمية الأولى مع برشلونة أمام إلتشي.
 

موعد مباراة إلتشي وبرشلونة

ومن المقرر أن تقام مباراة إلتشي وبرشلونة، يوم الأحد 23 أغسطس 2026، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني.
 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر شبكة بي إن سبورتس المالكة لحقوق بث منافسات الدوري الإسباني في المنطقة.

حمزة عبد الكريم برشلونة إلتشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استغاثة ولي أمر

"اتخدعنا".. أول رد من مدرسة واقعة توريط أولياء الأمور في قروض بالملايين"بصور البطايق"

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفين والقطاع الخاص

موظفة تأمينات الهرم

تعدت على مواطن لفظيًا.. وقف موظفة بتأمينات الهرم عن العمل وإحالتها للتحقيق| فيديو

الشيخ ابو بكر والفيشاوي

اللهم نق قلبه.. محمد أبو بكر يدعم أحمد الفيشاوي بعد طلبه التوبة: على الجميع دعمه ولو بالدعاء

دجال _ أرشيفية

فيديوهات مع سيدات وجلسات سرية.. القصة الكاملة لسقوط دجال العياط

موظفة بمكتب تأمينات الهرم

بعد انتشار الفيديو.. إيقاف موظفة بمكتب تأمينات الهرم وإحالتها للتحقيق بسبب تعديها على مواطن

المتهمة

حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات مخلة في المنصورة

بيزيرا

مفاجأة في عقد بيزيرا.. خبير لوائح يوضح موقف اللاعب من الرحيل عن الزمالك

ترشيحاتنا

محافظ دمياط

دمياط.. إعداد منظومة متكاملة للحد من المخاطر البحرية بمدينة رأس البر

محافظ دمياط

محافظ دمياط يؤدي صلاة الجمعة بمسجد قِباء

صورة للمتهم

القلب توقف.. وفاة المتهم بقتل والده وإصابة والدته وشقيقه بالإسكندرية

بالصور

ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟ 7 أسباب قد لا تخطر ببالك

ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟
ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟
ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟

الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام

الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام
الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام
الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

جمبسوت لافت.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

الكابتن محمد عبد الكريم

مدرب ناشئات اليد لـ منى الشاذلي: الإنجاز تاريخي والتدريب 10 مرات أسبوعيا

فيلم Fatherland

أرض الأجداد.. بافل بافليكوفسكي يتأمل حرب أوروبا الباردة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد