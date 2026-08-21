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صراع إنجليزي خماسي على ضم داريو أوسوريو.. و20 مليون يورو تحسم الصفقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صراع إنجليزي خماسي على ضم داريو أوسوريو.. و20 مليون يورو تحسم الصفقة

داريو أوسوريو
داريو أوسوريو
منتصر الرفاعي

دخلت 5 أندية إنجليزية في منافسة قوية للتعاقد مع الجناح التشيلي داريو أوسوريو لاعب ميتلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما لفت اللاعب الأنظار بأدائه مع فريقه خلال الفترة الماضية.

وكشفت تقارير صحفية دنماركية عن دخول ليفربول وإيفرتون وليدز يونايتد سباق التعاقد مع أوسوريو، لينضم الثلاثي إلى أرسنال وكريستال بالاس اللذين سبق لهما إبداء اهتمامهما باللاعب.

ميتلاند يحدد سعر داريو أوسوريو

وحدد نادي ميتلاند قيمة الجناح التشيلي، البالغ من العمر 22 عاما بنحو 20 مليون يورو في ظل رغبة النادي الدنماركي في الاستفادة من المنافسة بين الأندية المهتمة ورفع القيمة المالية للصفقة.

ويمتد عقد أوسوريو مع ميتلاند حتى عام 2030 بعدما انضم إلى الفريق قادما من جامعة تشيلي في 2023 ونجح منذ ذلك الحين في تسجيل 23 هدفا وصناعة 18 تمريرة حاسمة خلال 117 مباراة من بينها 8 أهداف و10 تمريرات حاسمة في الموسم الماضي.

ليفربول يراقب أوسوريو

ويعد الانتقال إلى الدوري الإنجليزي أحد الخيارات المطروحة أمام أوسوريو في ظل اهتمام عدد من أندية المسابقة بخدماته بينما تراقب أندية من إسبانيا وألمانيا وتركيا موقف اللاعب أيضا.

ويبحث ليفربول عن تدعيم مركز الجناح إلا أن أولويته الحالية تتمثل في التعاقد مع إبراهيم مبايي لاعب باريس سان جيرمان وهو ما قد يفتح الباب أمام إيفرتون وليدز يونايتد للدخول بقوة في سباق ضم الجناح التشيلي.

انطلاق الدوري الإنجليزي وصراع تاريخي على اللقب

وتتجه الأنظار اليوم إلى انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وسط ترقب لموسم جديد من المنافسة بين كبار أندية البريميرليج، في الوقت الذي تكشف فيه سجلات البطولة عن صراع تاريخي على قائمة الأكثر تتويجا.

ويتقاسم ليفربول ومانشستر يونايتد صدارة قائمة الأكثر فوزا بلقب الدوري الإنجليزي برصيد 20 بطولة لكل منهما بينما يأتي أرسنال في المركز الثالث برصيد 14 لقبا ما يضفي مزيدا من الإثارة على سباق الموسم الجديد.

ليفربول ومانشستر يونايتد على القمة

ويمتلك ليفربول ومانشستر يونايتد الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعدما نجح كل فريق في حصد البطولة 20 مرة عبر تاريخه لتستمر المنافسة التاريخية بين العملاقين على صدارة قائمة الأكثر تتويجا.

أرسنال يطارد الكبار

ويحتل أرسنال المركز الثالث في قائمة أكثر الأندية تتويجا بلقب الدوري الإنجليزي برصيد 14 لقبا ويسعى الجانرز إلى مواصلة المنافسة على قمة البريميرليج في الموسم الجديد خاصة مع اعتباره من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

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