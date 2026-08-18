هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغا بإصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت بلاغًا عن وقوع حادث في مضيق هرمز حيث أصيبت سفينة شحن بمقذوف مجهول أثناء عبورها المضيق.

وأوضحت الهيئة البريطانية -على موقعها الرسمي- أن الاصطدام ألحق أضرارًا بالجانب الأيمن من السفينة وأسفر عن إصابة أحد أفراد الطاقم.

ولم ترد أي تقارير عن حدوث أضرار بيئية وتجري السلطات تحقيقات في هذا الشأن. ونصحت الهيئة السفن بالمرور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.