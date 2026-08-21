الصحة: 1630 عملية زراعة نخاع وكبد وكلى وقرنيات خلال 6 أشهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء 1630 عملية جراحية متقدمة لزراعة الأعضاء والأنسجة بمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة خلال النصف الأول من العام الجاري، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بإتاحة العلاجات المتطورة وتقديم رعاية صحية متكاملة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذه التدخلات شملت 913 عملية زراعة نخاع عظم في معهد ناصر ومستشفى (هرمل سابقاً) ومستشفى الشيخ زايد التخصصي، و460 عملية زراعة كلى في معهد ناصر ومستشفى القاهرة الفاطمية ومستشفى الشيخ زايد التخصصي، و152 عملية زراعة قرنية في مستشفى القاهرة الفاطمية والمركز القومي للعيون بروض الفرج ومركز عيون كفر الشيخ، إضافة إلى 106 عمليات زراعة كبد في معهد ناصر ومستشفى القاهرة الفاطمية ومستشفى الشيخ زايد التخصصي.

دعم التخصصات الطبية الحرجة

وأكدت الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة أن هذه المعدلات الاستثنائية تعكس التطور الكبير الذي شهدته الوحدات العلاجية ودعم التخصصات الطبية الحرجة، مشيرة إلى وجود خطة لتوسيع نطاق الخدمة جغرافياً لتخفيف العبء عن مرضى الأقاليم، حيث يجري حالياً تجهيز وافتتاح وحدتين جديدتين لزراعة النخاع في مركز أورام سوهاج ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان.

وأضافت أن الأمانة تعمل على تذليل كافة العقبات التشغيلية لضمان استمرارية الخدمة، وفي مقدمتها تأمين التدفقات المنتظمة لتوريد القرنيات، إلى جانب التدريب المستمر للكوادر الطبية لرفع كفاءتها بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحسين جودة الحياة الصحية للمواطن المصري.