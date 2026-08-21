المنيا : بدء حملة موسعة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية غدا السبت

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إطلاق الحملة التنشيطية الموسعة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، غدًا السبت 22 أغسطس الجاري ولمدة 3 أشهر، تحت شعار «علشان ولادنا»، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والمشورة الصحية بالمجان، والوصول بالخدمات إلى أكبر عدد ممكن من الأسر، بما يسهم في دعم صحة الأسرة المصرية ورفع الوعي بأهمية المباعدة بين الولادات.

وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، وفي إطار جهود الدولة للتوسع في تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا السكانية.

وأوضحت الدكتورة مروة محمد إسماعيل، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تستهدف في مرحلتها الأولى 5 إدارات صحية هي: المنيا، أبوقرقاص، ملوي، سمالوط، والعدوة، وذلك من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة والمشورة الصحية بالمجان.

وأضافت أن الحملة تتضمن تنفيذ أنشطة توعوية ميدانية من خلال الرائدات الريفيات، اللاتي يقمن بالمرور على المنازل والوصول إلى الأسر، لتقديم التوعية والمشورة الأسرية والصحية، إلى جانب التعريف بالخدمات المتاحة وسبل الاستفادة منها.

وأشارت إلى أن الحملة تقدم خدمات المتابعة والرعاية بعد الولادة، والتوعية بالصحة الإنجابية، والتعريف بوسائل تنظيم الأسرة المناسبة، ودعم صحة الأم والطفل، بما يعزز مفاهيم الأسرة الصحية ويسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

وأكدت وكيل وزارة الصحة استمرار تكثيف جهود التوعية والتثقيف الصحي بمختلف مراكز وقرى المحافظة، للوصول بالخدمات إلى المستهدفين، مشيرة إلى أن الحملة يتم تنفيذها بمتابعة الدكتورة الشيماء علي طه، وكيل المديرية، وإشراف الدكتور مايكل نبيل، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

وتدعو مديرية الصحة بالمنيا الأسر المستهدفة إلى الاستفادة من الخدمات المجانية التي تقدمها الحملة، والتوجه إلى العيادات الثابتة والمتنقلة للاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة والمشورة الصحية، تحت شعار «علشان ولادنا».

