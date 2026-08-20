محافظ المنيا يستجيب لـ150 طلباً.. ويوجه بتطهير الترع ودخول المرافق وصرف إعانات

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لقاءً جماهيرياً موسعاً لبحث مشكلات وطلبات أهالي مراكز ديرمواس وملوي وأبوقرقاص والمنيا، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والوقوف على احتياجاتهم الميدانية، ودفع جهود التنمية في القطاعات الخدمية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

وشهد اللقاء استعراض أكثر من 150 طلباً وشكوى تنوعت بين خدمات البنية التحتية، ورصف الطرق، وتوصيل المرافق، وتحسين حركة النقل والمواقف، إلى جانب قضايا التموين والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، حيث وجّه المحافظ بسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي مركز ديرمواس، وافق المحافظ على إنشاء مطب صناعي بقرية الرحمانية كإجراء عاجل لحماية المواطنين، مع التوجيه بالتنفيذ الفوري، كما وجّه بإضافة فصل جديد بالمدرسة الرسمية للغات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وقبول قطعة أرض متبرع بها من أهالي قرية طوخ لإقامة مدرسة جديدة.

ودعماً للاستثمار المحلي ومراعاة لظروف المستأجرين، وافق المحافظ على منح مستأجري المحال التجارية بالمركز مهلة من شهرين إلى ثلاثة أشهر لسداد القيمة الإيجارية، بما يدعم استقرار نحو 150 أسرة.

وأوضح اللواء عماد كدواني أن العام الحالي يمثل طفرة استثنائية في قطاع التعليم بالمحافظة، مشيراً إلى نجاح الأجهزة المعنية في تخصيص وتوفير 87 قطعة أرض أُعيدت ملكيتها وتهيئتها لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة منشآت تعليمية جديدة، خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

وأضاف أن هذه التوسعات تستهدف خفض الكثافات الطلابية، والقضاء على نظام الفترات الممتدة، وتحقيق التوزيع الجغرافي العادل للمدارس بما يتناسب مع التمدد العمراني والزيادة السكانية بمختلف أنحاء المحافظة.

وفي مركز ملوي، حسم المحافظ ملف الأحوزة العمرانية لقرى قلندول ودير أبوحنس، مؤكداً اختصاص الهيئة العامة للتخطيط العمراني وفقاً للقانون رقم 119، مشيراً إلى اعتماد الأحوزة العمرانية لـ46 قرية بالمركز.

كما وجّه قطاع التعليم بدراسة فتح فصل خدمات جديد بقرية إبشادات، وبحث تحويل الدراسة بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات بقرية هور إلى الفترة الصباحية، فيما كلف مديرية الصحة بفحص إمكانية إعادة تشغيل الوحدة الصحية بقرية شرارة وتحديد أقرب بديل لها.

ووجّه المحافظ برفع كفاءة الإنارة بقرية تونا الجبل، مع تكليف مديرية الري بالتطهير الفوري لترعة إبشادات، وتكثيف تحرير المحاضر البيئية لمواجهة إلقاء المخلفات بها.

وفي مركز أبوقرقاص، وجّه المحافظ بالتنسيق الفوري بين الوحدة المحلية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمعاينة شوارع قرية اتليدم واستكمال أعمال مشروع الصرف الصحي بها.

كما كلف اللجنة المختصة بإجراء معاينة ميدانية لشكوى أهالي قرية أبيوها بشأن الإسراع في دخول خدمات الغاز الطبيعي والصرف الصحي بشارع الجمعية الزراعية، فيما وجّه بإحالة واقعة تعدي أحد المواطنين على الشارع العام وبناء سور أمام منزله بقرية كوم الزهير إلى التفتيش الهندسي لمعاينة الموقع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالة المخالفات.

وفي مركز المنيا، وجّه اللواء عماد كدواني بسرعة التعامل مع عدد من المطالب التعليمية والخدمية، حيث أفادت هيئة الأبنية التعليمية بنقل طلاب مدرسة صفط الشرقية الابتدائية مؤقتاً إلى مدرسة صفط للتعليم الأساسي، حرصاً على سلامة الطلاب وانتظام العملية التعليمية، مع إدراج جناح توسعة بالمدرسة الإعدادية مستقبلاً.

كما كلف المحافظ الوحدة المحلية بالانتقال الميداني إلى قرية جزيرة بني أحمد الشرقية لمعاينة طلب الأهالي بشأن تركيب أعمدة إنارة بالقرية واتخاذ ما يلزم.

وفي إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية، وافق محافظ المنيا على صرف 15 إعانة مالية عاجلة للحالات الإنسانية، مع سرعة استكمال إجراءات تقديم المساعدات، كما وجّه الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لفحص طلبات عدد من غير القادرين الراغبين في بناء منازلهم أو تركيب أسقف لها، بما يضمن توفير سكن آمن وحياة كريمة للأسر المستحقة.

حضر اللقاء الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديرو المديريات الخدمية، وممثلو الشركات والهيئات والجهات التنفيذية المعنية، لمتابعة تنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة والتنسيق الفوري بشأنها.