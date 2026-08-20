مديرية العمل.. «سلامتك تهمنا» مبادرة للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الحفاظ على سلامة العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة يمثلان أولوية، مشيرًا إلى أهمية المبادرات التوعوية التي تستهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتعريف بالتشريعات والإجراءات الوقائية وأساليب التعامل مع المخاطر، بما يسهم في الحد من إصابات العمل والحفاظ على أرواح العاملين وممتلكاتهم.

وفي هذا الإطار، أطلقت مديرية العمل بالمنيا مبادرة «سلامتك تهمنا» للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ، ضمن جهود الدولة لتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، ورفع الوعي بإجراءات الوقاية والحماية داخل بيئة العمل.

وأوضحت الدكتورة ماجدة صلاح، مدير مديرية العمل ، أن المبادرة تناولت عددًا من الموضوعات المهمة في مجال السلامة والصحة المهنية، من بينها التشريعات المنظمة للسلامة والصحة المهنية وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب أساليب تقييم وتحليل المخاطر، وإصابات العمل، والإحصاءات نصف السنوية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.

وأضافت أن المبادرة شهدت تفاعلًا من المشاركين، حيث بلغ إجمالي المشاركين 144 من العاملين والمتخصصين، كما فتح باب المناقشة و الرد على استفسارات الحاضرين وتقديم التوضيحات اللازمة بشأن تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتعامل مع المخاطر المحتملة، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة والحفاظ على سلامة العاملين.