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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دراسة.. مجلة الإفتاء الأكثر تأثيرًا عربيا في مجال الدراسات الإسلامية

مجلة دار الإفتاء
مجلة دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

واصلت «مجلة دار الإفتاء المصرية» تصدُّرها للمشهد العلمي العربي في مجال الدراسات الإسلامية، بحصولها على المركز الأول ضمن قائمة أكثر المجلات العربية تأثيرًا في هذا التخصص، متقدمةً على عشرات المجلات العلمية المحكمة التي شملها التصنيف في مجال الدراسات الإسلامية وفقًا لتقرير معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية «أرسيف» (ARCIF) لعام 2026، وذلك للعام الثاني على التوالي، كما جاءت في المركز السادس من بين 1303 مجلة من إجمالي المجلات في جميع التخصصات.

ويعكس استمرار تصدُّر «مجلة دار الإفتاء المصرية» مكانتها العلمية والبحثية، وما تضطلع به من دور في دعم حركة البحث العلمي المتخصص في مجالات الفقه وأصوله، وترسيخ المنهج العلمي الرصين في تناول القضايا الشرعية والفكرية المعاصرة، بما يعزز حضور المؤسسات العلمية المصرية في مجال الدراسات الإسلامية على المستوى العربي.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أصدرت العدد الأول من مجلتها في رجب 1430هـ، الموافق يوليو 2009م، وهي مجلة علمية فصلية محكَّمة  تصدر باللغة العربية، وتُعنى بنشر البحوث العلمية وبحوث الترقية لأعضاء هيئة التدريس في مجالات الفقه وأصوله، ويلحق بها قسم لملخصات البحوث باللغة الإنجليزية.

ويُعد تقرير «أرسيف» (ARCIF) من المؤشرات العلمية المتخصصة في قياس تأثير المجلات العلمية العربية، من خلال عدد الأبحاث المنشورة ومعدلات الاستشهاد بها، ويقدم بيانات عن تصنيف المجلات والمؤسسات والمؤلفين، بما يتيح للباحثين وصنّاع القرار تقييم جودة الإنتاج العلمي العربي ومدى تأثيره وانتشاره في الأوساط الأكاديمية.

مجلة دار الإفتاء المصرية وفق «أرسيف» مجال الدراسات الإسلامية

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