بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لمصرع سيدة واصابة 16 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا .

ينشر " صدى البلد " التفاصيل الكاملة لحادث مصرع سيدة وإصابة 16 آخرين بينهم صغار في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، اخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من مدينة المنيا

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع سيدة وإصابة 16 شخصًا بإصابات متفاوتة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، فيما تم إيداع جثمان المتوفاة بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق ، وهم : منى . ا . ا 29 عامًا، ونجوى . ر 49 عامًا، وأحلام . ب 60 عامًا، وحنين . ع . ا 3 أعوام، وحنين . ب 17 عامًا، وزياد . ا 26 عامًا، وروان . ا 20 عامًا، وسحر . ا 46 عامًا، وإبراهيم . ا 20 عامًا، وعلي . ا 29 عامًا، ومنى . م 25 عامًا، ورأفت . م 3 أعوام، ويحيى . م عام ونصف، وعبد الله . ع 20 عامًا، وأحمد . ب 19 عامًا، ونوال . ع . ا 60 عامًا، ومصرع فاطمة . ع 14 عامًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وكشف أسباب وملابسات الحادث.

