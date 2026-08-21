تحت مظلة "التحالف الوطني".. مؤسسة أبو العينين تبدأ توزيع 300 ألف علبة حلوى المولد بالجيزة والمحافظات

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي مؤسسة أبو العينين تبدأ توزيع أكثر من 300 ألف علبة حلوى المولد بالجيزة والمحافظات بدأت مؤسسة أبو العينين توزيع أكثر من 300 ألف علبة من حلوى المولد النبوي الشريف، مع استمرار تجهيز كميات إضافية خلال الأيام المقبلة.. وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي انطلقت عمليات التوزيع أمس في منطقة أرض اللواء، وتواصلت اليوم في محافظة الجيزة، بمشاركة متطوعي المؤسسة الذين نظموا تسليم العلب ووصولها إلى الأسر المستحقة.

كما أرسلت مؤسسة أبو العينين آلاف العلب إلى عدد من المحافظات، لتوزيعها من خلال الجمعيات القاعدية في القرى والمراكز والمناطق المختلفة، وفقًا لقواعد بيانات الأسر المستفيدة، بما يضمن وصول حلوى المولد إلى مستحقيها.

ويواصل المتطوعون تجهيز العلب ومراجعتها وترتيبها وتحميلها على السيارات المتجهة إلى المحافظات، ضمن خطة توزيع واسعة تستهدف أكثر من 300 ألف أسرة، مع زيادة العدد والكميات خلال الفترة المقبلة. وتتابع السيدة سمية أبو العينين جميع مراحل التجهيز والتوزيع، تنفيذًا لتوجيهات النائب محمد أبو العينين بتوسيع نطاق المبادرة والوصول إلى أكبر عدد من الأسر، ومشاركتها فرحة ذكرى مولد النبي الكريم.

وتأتي المبادرة امتدادًا لمسيرة مؤسسة أبو العينين التي تتجاوز 45 عامًا من العمل الاجتماعي والإنساني، والتي تعمل بالجهود الذاتية ولا تقبل اي تبرعات مادية ولا عينية وبرامجها المستمرة في مجال المساعدات الغذائية والصحية ودعم المرأة والأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب مشاركتها المواطنين في المناسبات الدينية والاجتماعية.