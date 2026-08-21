موعد تنسيق الدبلومات الفنية والحد الأدنى المتوقع

تتجه أنظار طلاب الدبلومات الفنية 2026 إلى تنسيق القبول بالكليات والمعاهد، بالتزامن مع إعلان نتائج الدبلومات الفنية وبدء استعداد الطلاب لمرحلة تسجيل الرغبات.

ويأتي طلاب الدبلوم الصناعي في مقدمة الفئات التي تبحث عن مؤشرات التنسيق، للتعرف على الفرص التعليمية المتاحة أمامهم وفقا للتخصص والمجموع وقواعد القبول التي يحددها مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

موعد تنسيق الدبلومات الفنيه والحد الأدنى المتوقع

ويشمل تنسيق الدبلومات الفنية طلاب الدبلومات الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية، إلى جانب طلاب التمريض ونظام الخمس سنوات ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، مع اختلاف الكليات والمعاهد التي يمكن الالتحاق بها بحسب نوع الشهادة والتخصص والحد الأدنى المقرر للقبول.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2026

من المتوقع أن تبدأ أعمال تنسيق الدبلومات الفنية 2026 عقب الانتهاء من تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل، وفقا للجدول الزمني المتوقع لأعمال التنسيق.

ويتم تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية إلكترونيا من خلال موقع التنسيق، وفق القواعد والضوابط التي تعلنها وزارة التعليم العالي والجهات المختصة رسميا.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2026

يمكن لطلاب الدبلومات الفنية بمختلف تخصصاتهم متابعة موقع التنسيق الإلكتروني وتسجيل الرغبات فور الإعلان رسميا عن فتح باب التقديم.

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Fani/DefaultFani.com

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2026

تتزايد عمليات البحث عن مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2026، وبصفة خاصة مؤشرات تنسيق دبلوم الصنايع، باعتبارها وسيلة استرشادية تساعد الطلاب على تكوين تصور مبدئي عن فرص الالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة.

وتستند المؤشرات التالية إلى نتائج تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2025، ولا تمثل الحدود الدنيا النهائية للقبول في تنسيق 2026، إذ تتغير الحدود من عام إلى آخر وفق أعداد الطلاب ومجاميعهم ورغباتهم والطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد.

تنسيق دبلوم صنايع 3 سنوات 2025

جاءت أبرز الحدود الدنيا للقبول في تنسيق دبلوم صنايع نظام الثلاث سنوات لعام 2025 على النحو التالي:

معهد فني صحي طنطا: 99.57%.

معهد فني صحي المنصورة: 99.43%.

تربية حلوان: 99.43%.

معهد فني صحي بنها: 99.36%.

معهد فني صحي إمبابة: 99.29%.

معهد فني صحي الزقازيق: 99.17%.

معهد فني صحي أسوان: 99.14%.

فني صحي جنوب الوادي: 99.14%.

تربية أسيوط: 99%.



التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان: 98.43%.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة الجديدة التكنولوجية: 97.93%.

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس: 97.86%.

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف: 97.71%.

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج: 97.43%.

اقتصاد منزلي حلوان: 97.29%.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بـ6 أكتوبر التكنولوجية: 97.29%.

اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم: 96.71%.

ك.ت. فني للبصريات أبو الريش السيدة زينب: 96.71%.

اقتصاد منزلي العريش: 96.57%.

السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان: 96.57%.

السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية: 96.50%.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية: 96.43%.

السياحة والفنادق تعليم تبادلي السادات: 96.29%.

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام: 96%.

المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وردان - الجيزة: 95.86%.

موعد تنسيق الدبلومات الفنيه والحد الأدنى المتوقع



تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم: 95.86%.

السياحة والفنادق تعليم تبادلي الغردقة: 95.86%.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة الدلتا التكنولوجية: 95.71%.

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة بني سويف التكنولوجية: 95.64%.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية: 95.57%.

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية: 95.29%.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية: 95.07%.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية: 95%.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية: 94.86%.

الفني الصناعي للصناعات المتطورة النهضة أول مدينة السلام القاهرة: 94.86%.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة أسيوط التكنولوجية: 94.57%.

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط: 94.57%.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية: 94%.

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين دقهلية: 94%.

ك.ت. فني منشآت بحرية بورسعيد: 93.86%.

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد: 93.71%.

الفني لترميم الآثار بالأقصر: 93.14%.

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات: 92.86%.

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة: 92.71%.

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا: 91%.

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية: 90.57%.

جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر: 89.83%.

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية: 89.64%.

تكنولوجيا عمالية مدينة نصر بمصروفات: 89.36%.

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية: 89%.

المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف: 88.77%.



ك.ت. فني ري وصرف ومساحة المطرية: 88.57%.

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف: 88.43%.

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا «إدارة أعمال»: 87.86%.

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان: 87.71%.

المعهد التكنولوجي العالي بهليوبوليس الجديدة: 87.29%.

آثار القاهرة: 87.14%.

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية: 87%.

جامعة عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر: 86.86%.

العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية: 86.67%.

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة: 86%.

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية شعبة نظم معلومات: 85.86%.

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول شعبة نظم: 85.83%.

ك.ت. فني صناعي الصحافة: 85.29%.

ك.ت. فني ري وصرف ومساحة أسيوط: 85.29%.

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا: 83.93%.

تكنولوجيا عمالية بني سويف بمصروفات: 83.86%.

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ: 83.71%.

ك.ت. فني ري وصرف ومساحة قنا: 83.71%.

ك.ت. فني صناعي إسكندرية: 83.51%.

العالي ترميم الآثار بأبي قير: 83.43%.

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول شعبة إدارة: 82.71%.

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة: 82.67%.

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم آثار: 82.33%.

العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية: 82.29%.

ك.ت. فني صناعي بنها: 81.57%.

تكنولوجيا عمالية إسكندرية بمصروفات: 81.29%.

العالي للحاسب ونظم المعلومات شعبة نظم تجمع خامس: 81.14%.

العالي حاسبات ونظم تجمع أول: 80.86%.

المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية: 80.71%.

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة إدارة - محاسبة - تجارة خارجية: 80.29%.

ك.ت. فني صناعي نجع حمادي بنين: 80.29%.

تكنولوجيا عمالية رأس البر بمصروفات: 80.29%.

العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية: 80.14%.

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات: 80%.

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات شعبة نظم معلومات ك47 طريق الإسكندرية: 79.93%.

ك.ت. فني صناعي الزقازيق: 79.86%.

المعهد العالي للعلوم التجارية بأبي قير: 79.86%.

ك.ت. فني صناعي سوهاج: 79.14%.

ك.ت. فني صناعي المطرية: 78.86%.

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول شعبة التسويق: 78.50%.

جامعة عمالية علاقات صناعية إسكندرية: 78.29%.

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة: 78.14%.

جامعة عمالية علاقات صناعية بني سويف: 78%.

معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية: 77.86%.

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة: 77.71%.

ك.ت. فني صناعي شبرا: 77.57%.

طيبة العالي بالمعادي لنظم المعلومات الإدارية: 77.29%.

تكنولوجيا عمالية طنطا بمصروفات: 77.29%.

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية: 76.83%.

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر: 76.79%.

تكنولوجيا عمالية منصورة بمصروفات: 76.71%.

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات: 76.57%.

الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية شعبة نظم بالمقطم: 76%.

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم: 74.74%.

ك.ت. فني صناعي قنا: 74.29%.

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى شعبة محاسبة - إدارة أعمال - نظم معلومات: 74.29%.

نظم معلومات إدارية قطامية: 74.29%.

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول: 74.14%.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس - البحيرة: 74.04%.

تكنولوجيا عمالية زقازيق بمصروفات: 73.71%.

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية شعبة نظم معلومات إدارية: 73.14%.

ك.ت. فني صناعي المحلة الكبرى: 72.80%.

طيبة العالي شعبة إدارة أعمال ومحاسبة المعادي: 72.71%.

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال: 72.43%.

تكنولوجيا عمالية كفر الشيخ بمصروفات: 72.40%.

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه جيزة: 72.21%.

جامعة عمالية علاقات صناعية طنطا: 72.14%.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة: 71.57%.

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية: 71.50%.

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم: 71.43%.

ك.ت. فني صناعي أسوان: 70.86%.

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة: 70.17%.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج: 70.14%.

ك.ت. فني صناعي قويسنا: 70%.

ك.ت. فني صناعي بورسعيد: 70%.

ك.ت. فني صناعي بئر العبد شمال سيناء: 70%.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم: 69.86%.

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقارة بالهرم: 69.86%.

تكنولوجيا عمالية أسيوط بمصروفات: 69.80%.

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي: 69.71%.

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات: 69.29%.

العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس: 69.07%.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة: 68.71%.

القاهرة العالي لغات وترجمة مقطم لنظم المعلومات الإدارية: 68.71%.

تكنولوجيا عمالية إسماعيلية بمصروفات: 68.43%.

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت شعبة نظم معلومات إدارية: 68%.

جامعة عمالية علاقات صناعية زقازيق: 67.57%.

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدارة أعمال: 67.57%.

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية شعبة إدارة أعمال: 67.29%.

المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة: 67.14%.

تكنولوجيا عمالية أسوان بمصروفات: 66.57%.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة - الشرقية: 65.86%.

العالي للدراسات المتطورة بالهرم لنظم المعلومات الإدارية: 65.50%.

عالي دراسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية: 65.43%.

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية: 65.14%.

معهد عالي قاهرة ترجمة شعبة علوم إدارية مقطم: 65.14%.

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت: 64.14%.

المعهد العالي لنظم التجارة الإلكترونية سوهاج: 63.86%.

جامعة عمالية علاقات صناعية أسيوط: 62.40%.

جامعة عمالية علاقات صناعية منصورة: 60%.

جامعة عمالية علاقات صناعية رأس البر: 60%.

جامعة عمالية علاقات صناعية كفر الشيخ: 60%.

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقارة الهرم: 60%.

جامعة عمالية علاقات صناعية أسوان: 60%.

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم تسويق وإدارة أعمال: 60%.

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية: 60%.

موعد تنسيق الدبلومات الفنيه والحد الأدنى المتوقع



رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية: 60%.

العالي حاسب وإدارة شعبة نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط: 60%.

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش: 60%.

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر: 60%.

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة: 60%.

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية: 60%.

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال: 60%.

الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة: 60%.

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات: 60%.

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى: 60%.

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم المالية والإدارية بسوهاج: 60%.