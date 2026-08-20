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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الغربية يعتمد تنسيق رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات.. تسكين 6444 طفلًا بـ147 قاعة|صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

اعتمد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تنسيق القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات، للعام الدراسي الجديد، حيث أسفرت أعمال التنسيق عن تسكين 6444 طفلًا داخل 147 قاعة،بما يضمن استيعاب جميع الأطفال المتقدمين ممن تبلغ أعمارهم 5 سنوات فأكثر، وفقًا للأماكن المتاحة والطاقة الاستيعابية لكل مدرسة.

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضح الأستاذ ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن أعمال التنسيق تمت وفقًا للقواعد والمعايير المنظمة، وبما يتناسب مع الكثافات المحددة، مع العمل على زيادة أعداد الأماكن المتاحة داخل المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات، بما يسهم في تلبية رغبات أولياء الأمور وإتاحة فرص أكبر للالتحاق بهذه النوعية من التعليم.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأشار وكيل الوزارة إلى أن ترتيب الأطفال تم وفقًا للرغبات المسجلة وأولوية السن، مع الالتزام بالكثافات والأماكن المتاحة بكل مدرسة، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، مع مراعاة الإمكانات الفعلية والطاقة الاستيعابية للمدارس.

رفع كفاءة الخدمات 

وأكد أن مديرية التربية والتعليم بالغربية تواصل جهودها للتوسع في إتاحة الأماكن بمرحلة رياض الأطفال، والاستجابة لطلبات أولياء الأمور، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للأطفال وانتظام العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية.

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