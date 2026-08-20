لقاء عربي بيلاروسي يبحث من القاهرة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك

استقبل النائب اللواء هشام الحصري، نائب رئيس البرلمان العربي، يوجين بيلوف القائم بأعمال سفير جمهورية بيلاروس بالقاهرة، وذلك في إطار متابعة نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها وفد البرلمان العربي إلى جمهورية بيلاروس خلال شهر يوليو الماضي، والحرص على تحويل مخرجات الزيارة إلى خطوات عملية تعزز التعاون المؤسسي بين البرلمان العربي والجانب البيلاروسي.

وفي مستهل اللقاء، أشاد القائم بأعمال السفارة بالنتائج الإيجابية للزيارة الرسمية لوفد البرلمان العربي، معربًا عن تقديره للجهود التي يبذلها البرلمان العربي لمتابعة مخرجات الزيارة والتواصل مع البرلمانات والمؤسسات العربية المعنية لدعم تنفيذ المقترحات التي تم طرحها، مؤكدًا حرص سفارة بيلاروس بالقاهرة على مواصلة التنسيق والتعاون مع البرلمان العربي، بما يسهم في ترجمة نتائج الزيارة إلى تعاون مؤسسي ملموس.

من جانبه، أعرب اللواء هشام الحصري عن خالص تقديره للجانب البيلاروسي لما حظي به وفد البرلمان العربي من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم، مؤكدًا أن المباحثات التي تمت خلال الزيارة عكست وجود إرادة حقيقية لدى الجانب البيلاروسي لتعزيز علاقاته مع الدول العربية والبرلمان العربي.

وأكد "الحصري" أن البرلمان العربي بدأ فور عودة الوفد في تنفيذ خطة عملية لمتابعة مخرجات الزيارة، بما يعزز الإطار المؤسسي للتعاون البرلماني بين الجانبين، لا سيما في ضوء بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع مجلس النواب ومجلس الجمهورية في الجمعية الوطنية البيلاروسية، والذي يوفر إطارًا واضحًا للتعاون البرلماني المؤسسي بين الجانبين.

وفي ختام اللقاء، أكد اللواء هشام الحصري أن البرلمان العربي سيواصل التواصل والتنسيق مع الجانب البيلاروسي، وإطلاعه على ما يتم اتخاذه من خطوات عملية لتفعيل مخرجات الزيارة، مع ترحيبه بأية مقترحات إضافية يمكن أن تسهم في فتح مسارات جديدة للتعاون بين جمهورية بيلاروس والدول العربية، وبما يحول التفاهمات التي تم التوصل إليها إلى مشروعات وشراكات وبرامج تعاون ملموسة على أرض الواقع.

حضر اللقاء من الأمانة العامة للبرلمان العربي المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، والدكتور أشرف عبدالعزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي ومدير إدارة العلاقات الخارجية. وحضر مع القائم بأعمال سفير جمهورية بيلاروس يوجينيا ليسينكو مستشارة السفير بالقاهرة.