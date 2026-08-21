دمياط.. إعداد منظومة متكاملة للحد من المخاطر البحرية بمدينة رأس البر

ترأس الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة إعداد منظومة متكاملة للحد من المخاطر البحرية بمدينة رأس البر، بحضور اللواء محمد همام السكرتير العام ،والدكتور عمرو حمودة رئيس مركز الحد من المخاطر البحرية ورئيس لجنة التسونامي والمخاطر البحرية بمنظمة اليونسكو ،والدكتورة سوزان الغرباوي نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والمنسق للمشروع

وذلك في إطار مشروع تأهيل مدن البحر المتوسط للاستعداد للمخاطر البحرية، التابع للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات بمنظمة اليونسكو.

وتناول الاجتماع استعراض إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) الخاصة بالتسونامي والمخاطر البحرية، بما يضمن الجاهزية التامة للتعامل مع أية مخاطر بحرية محتملة، و مناقشة خطة الإخلاء في حالات الطوارئ.

كما ناقش "محافظ دمياط "استكمال إجراءات تركيب منظومة الإنذار المبكر بمدينة رأس البر، والتي تتضمن تركيب صفارات إنذار إلكترونية، وأجهزة قياس منسوب سطح البحر، وأجهزة رصد الزلازل، لتعزيز قدرة المدينة على التعامل مع المخاطر البحرية.

كما ناقش الاجتماع تنفيذ حملات توعوية للمواطنين بمدينة رأس البر للتعريف بالمخاطر البحرية، ورفع الوعي بإجراءات السلامة وسبل التعامل معها .