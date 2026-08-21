"وفا": إصابتان إحداهما خطيرة برصاص المستوطنين في سعير شمال شرق الخليل

أصيب فلسطينيان، أحدهما بجروح خطيرة، برصاص المستوطنين في بلدة (سعير) شمال شرق الخليل.

وذكرت مصادر محلية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الجمعة/ - أن مجموعات كبيرة من المستوطنين المسلحين، هاجمت منازل المواطنين في خربة حمروش في سعير، وأطلق المستعمرون الرصاص الحي بكثافة باتجاه الأهالي؛ ما أدى إلى إصابة مسن (70 عاما) بالرصاص الحي، وشاب في الصدر وصفت حالته بالخطيرة.. مضيفة أن المستوطنين أشعلوا النار في منزل؛ ما أدى إلى احتراقه.

وفي السياق، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا منطقة "بولة الهوا" القريبة من بلدة "بيت فوريك" في محافظة نابلس، واعتدوا بالضرب على أحد المواطنين.

وأضافت المصادر الفلسطينية، أن مستوطنين اقتحموا صباح اليوم المنطقة ذاتها عند حاجز عسكري شمال نابلس، فيما أغلق الاحتلال البوابة الحديدة المقامة على الحاجز ومنع مركبات المواطنين من الدخول أو الخروج.