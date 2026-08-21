الرحيل نهائيًا.. تطورات موقف رضا سليم مع الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الجناح المغربي رضا سليم لاعب النادي الأهلي والذي تم قيده في قائمة الفريق بديلًا للظهير الأيسر يوسف بلعمري، قد يرحل عن صفوف الفريق ولكن بشروط معينة.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس، الذي يُبث عبر قناة مودرن MTI الفضائية: الأهلي ينتظر تلقى عرض رسمي جيد يليق بقيمة اللاعب، خصوصًا بعدما تم قيده في القائمة، وتفويت الفرصة عليه في الرحيل المجاني، ليصبح القرار كاملًا من حق النادي.

وأضاف: لو الأهلي تلقى عرضًا جيدًا من الناحية المالية، ويٌرضي المسئولين سيتم الموافقة عليه، بخلاف ذلك فأن اللاعب باقٍ في صفوف القلعة الحمراء لنهاية الموسم، حسب تأكيدات مسئولي النادي.

وأكمل: الكلام في الساعات الاخيرة أن الجيش الملكي يرغب في ضم اللاعب لمدة موسم على سبيل الاعارة، والأهلي لا يمانع، ولكن بشرط أن يوقع على مخالصة مالية وأن يتم تحويل الإعارة إلى بيع نهائي، وتكون المخالصة نهائية تمامًا ولا يكون لديه أي حق في المطالبة بمستحقات مالية مستقبلًا.

وزاد: الأهلي يريد حسم الموضوع بشكل قانوني مع رضا سليم، ولو رحل عن النادي يكون بلا عودة، وبخلاف ذلك فأن اللاعب سيكمل مسيرته مع النادي لحين إشعار آخر.