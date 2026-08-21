الصين .. ارتفاع ضحايا الإعصار مايساك إلى 159 قتيلا

ارتفع عدد القتلى جراء الإعصار ​مايساك والفيضانات التي تسبب فيها بمنطقة ‌قوانجشي جنوب غرب الصين في بداية يوليو إلى ما لا يقل عن 159 شخصا.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أنه لا ​يزال هناك 10 أشخاص في عداد المفقودين.

جدير بالذكر ؛ أن المنطقة شهدت "أمطارا ​غزيرة نادرة الحدوث امتدت على نطاق واسع ⁠ومستمر" تسبب فيها الإعصار مايساك، ما أدى ​إلى سيول عارمة في المدن وتضرر خزانات وتسرب ​المياه منها.

وأشارت الوكالة نقلا عن السلطات المحلية قولها إن ما لا يقل عن 107 من إجمالي القتلى البالغ 159 ​شخصا نتجت عن تدفق المياه من سدود ​الخزانات المتصدعة.



كما تضرر أكثر من 1.6 مليون شخص تضرروا ‌من ⁠الكوارث الناجمة عن الإعصار في المدينتين الأكثر تضررا بالمنطقة مطلع يوليو، حيث نزح أو أُجلي أكثر من 320 ألف شخص.

ويُشار إلى أن الصين تعرضت لثلاثة أعاصير، وهي ميساك وبافي ونول ​في يوليو حيث أظهرت البيانات الصادرة عن ​وزارة ⁠إدارة الطوارئ أن الكوارث الطبيعية التي وقعت في يوليو أسفرت عن مقتل أو فقد 318 ⁠شخصا ​على مستوى البلاد، وتسببت في ​خسائر اقتصادية مباشرة بلغت 57.15 مليار يوان (8.5 مليار دولار).