الدولار يتذبذب وسط مخاوف من تدخل الخزانة في سوق السندات

تراجعت العملة الأمريكية اليوم الجمعة، حيث تتجه لإنهاء أسبوع متقلب على انخفاض، مع تساؤل المستثمرين حول ما إذا كانت محاولات وزارة الخزانة الأمريكية لتهدئة سوق السندات قد تنعكس سلباً على الثقة في العملة.

ودفعت هذه المخاوف اليورو للصعود 0.13% إلى 1.1694 دولار، ليحقق مكاسبه الأسبوعية الرابعة على التوالي، كما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.15% إلى 1.3652 دولار، ليبقى قريباً من أعلى مستوى له منذ مايو، وفقا لوكالة رويترز.

بيسنت يلوح بالمزيد من إعادة شراء الديون

قال وزير الخزانة سكوت بيسنت الخميس إنه قد يوسع عمليات الحكومة لإعادة شراء سندات الخزانة، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان الوزارة مضاعفة حجم إعادة شراء الديون طويلة الأجل بهدف كبح ارتفاع عوائد السندات.

لكن محللين حذروا من أن محاولة خفض العوائد طويلة الأجل قد تنقل الضغط إلى أجزاء أخرى من الأسواق الأميركية، مع احتمال أن يكون الدولار هو المتضرر الأكبر.

علق جوناس جولترمان، كبير الاقتصاديين في "كابيتال إيكونوميكس"، قائلا:"بالنسبة للدولار، فإن مجرد الإشارة إلى سياسات قمع مالي وغير تقليدية غير مطمئن.. بتنا أقل ثقة بأن الدولار سيتعافى بالشكل الذي كانت تشير إليه توقعاتنا للأشهر القادمة".

وتزيد هذه التطورات من تعقيد صورة أسواق العملات، التي تواجه بالفعل حالة عدم يقين بسبب الحرب مع إيران ومسار أسعار الفائدة.

تأتي هذه الأجواء قبل ندوة "جاكسون هول" الأسبوع المقبل، حيث سيترقب المستثمرون كلمة رئيس الفيدرالي كيفن وارش بحثاً عن إشارات حول نظرة البنك المركزي للبيانات الأخيرة وتحركات وزارة الخزانة.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية انخفاضاً أسبوعياً بنحو 0.94%، وبلغ آخر سعر 98.72، قرب أدنى مستوى في 3 أشهر.

الين يتماسك بدعم بيانات التضخم

استقر الين الياباني مرتفعاً 0.14% مقابل الدولار عند 158.81، بعد بيانات أظهرت تسارع التضخم الأساسي في يوليو، مما عز توقعات قيام بنك اليابان برفع الفائدة.

وكانت واشنطن وطوكيو قد دعمتا الين عبر تدخل مشترك الشهر الماضي، لكن المستثمرين يرون أن العملة اليابانية قد تعود للتراجع ما لم يمض بنك اليابان في تشديد السياسة النقدية.

وقال روزفلت بومان، كبير استراتيجيي الاستثمار في "بيرنشتاين لإدارة الثروات": إن "الين يمكن إنقاذه، لكنه ليس في مسار صعودي مضمون. إذا اعتُبرت سياسة بنك اليابان أكثر توازناً في مواجهة التضخم، فذلك سيدعم الين".

ومن المعروف أن رفع الفائدة يدعم العملة، ويعقد بنك اليابان اجتماعه القادم للسياسة النقدية يومي 17 و 18 سبتمبر.