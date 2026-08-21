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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

المولد النبوي.. مصر تحتفي بحبيب القلوب والمساجد تتزين بذكره والصلاة عليه

مصر تحتفي بحبيب القلوب ومساجدها تتزين بذكره والصلاة عليه
مصر تحتفي بحبيب القلوب ومساجدها تتزين بذكره والصلاة عليه
محمد شحتة

في مصر، لا تمر ذكرى المولد النبوي الشريف كغيرها من المناسبات؛ فهي ذكرى تسكن القلوب قبل أن تزين المساجد، وتوقظ في وجدان المصريين أصدق معاني المحبة لرسول الله، فتتعالى أصوات الصلاة والسلام عليه، وتُفتح أبواب المساجد للذكر والعلم والسيرة، وتلتقي الأسر على المودة وصلة الأرحام، في مشهد تتعانق فيه العبادة مع الفرح، والمحبة مع الاقتداء.

ومع اقتراب ذكرى مولد خير البرية، تستعد مساجد مصر لاستقبال هذه المناسبة العطرة، فتتزين بأجواء إيمانية تليق بمكانة النبي الكريم، وتمتلئ رحابها بالدروس والندوات ومجالس الذكر والبرامج الدعوية التي يقدمها أئمة وزارة الأوقاف، ليحملوا إلى الناس صفحات من السيرة النبوية، ويضيئوا جوانب من شمائله وأخلاقه وهديه، ويجعلوا من هذه الذكرى محطة متجددة للارتقاء بالإنسان وبناء الوعي.

احتفال القرى والمدن بالمولد النبوي

وفي القرى والمدن، وعلى امتداد ربوع الوطن، تستعيد المساجد شيئًا من عبق المجالس التي أحبها المصريون منذ أجيال؛ أصوات تتلو القرآن، وقلوب تردد الصلاة والسلام على سيد ولد عدنان، ومجالس تستحضر سيرته وشمائله، وأئمة يربطون محبة النبي ﷺ بحسن الخلق، ورحمة الضعيف، وإكرام الجار، وبر الوالدين، وصلة الرحم، وإتقان العمل، وخدمة الناس.

وتبقى للمولد النبوي في الوجدان المصري حكاية خاصة؛ حكاية تبدأ من المسجد وتمتد إلى البيت والشارع والأسرة؛ فتتبادل الأسر التهاني، وتلتقي الأرحام، ويعم الفرح، وتنتشر حلوى المولد التي أصبحت واحدة من العلامات الاجتماعية المرتبطة بهذه المناسبة، فيتحول الاحتفاء بمولد النبي ﷺ إلى لحظة تجمع القلوب قبل أن تجمع الناس.

غير أن أجمل ما في المولد النبوي الشريف أن فرحته لا تتوقف عند حدود المناسبة، وإنما تفتح بابًا إلى سيرة رسول الله ﷺ؛ إلى رحمته التي وسعت الناس، وحلمه الذي سبق غضبه، وعفوه عند المقدرة، وصدقه وأمانته، وتواضعه، وإحسانه إلى الكبير والصغير، ورعايته للضعفاء والمحتاجين.

فالمولد النبوي في جوهره ليس مجرد ذكرى لميلاد عظيم، وإنما تذكير بعظيم الخُلُق الذي بعثه الله رحمة للعالمين، قال -تعالى-: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾. ومن هنا يصبح الاحتفال الحقيقي بمولده ﷺ أن تتحول المحبة إلى اقتداء، والذكر إلى عمل، والصلاة والسلام عليه إلى أخلاق تشرق في حياة الناس.

وتولي وزارة الأوقاف ذكرى المولد النبوي الشريف عناية خاصة، من خلال خطة دعوية وعلمية متكاملة تستهدف إحياء السيرة النبوية في المساجد، وتعريف الناس بجوانب من هدي النبي ﷺ وشمائله وأخلاقه، وربط محبته ببناء الإنسان وترسيخ القيم الرفيعة، بما يجعل المساجد منارات للعلم والرحمة والوعي.

وتأتي خطة الوزارة خلال شهر ربيع الأول لتفتح في المساجد أبوابًا واسعة للتعريف بأنوار السيرة النبوية، واستلهام ما فيها من دروس في الرحمة والتسامح والعدل والإحسان، والتأكيد أن محبة رسول الله ﷺ لا تكتمل إلا باتباع هديه والتحلي بأخلاقه.

وهكذا تستقبل مصر المولد النبوي الشريف بقلوب تعرف للحبيب المصطفى ﷺ مكانته، ومساجد عامرة بذكره والصلاة والسلام عليه، وأسر تستعيد دفء الاجتماع وصلة الرحم، وأئمة يحملون إلى الناس أنوار سيرته وهداها؛ لتبقى هذه الذكرى في الوجدان المصري مناسبة يتجدد فيها الفرح بمولد خير الخلق، وتسمو فيها المحبة من مشاعر في القلوب إلى أخلاق في الحياة، ومن ذكرى عطرة إلى عهد متجدد بالاقتداء برسول الله.

إنها مصر، حين تحب نبيها ﷺ، تفرح بذكره، وتُعطر مساجدها بسيرته، وتفتح قلوبها لأنوار رحمته، وتستعيد من أخلاقه ما يجعل المحبة حياةً تُعاش، لا مجرد ذكرى تُروى.

المولد النبوي المساجد الوعي مجالس الذكر البرامج الدعوية الأوقاف

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