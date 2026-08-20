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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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اجازة 3 أيام متتالية.. تفاصيل عطلة المولد النبوي الشريف للموظفين والبنوك 2026

المولد النبوي الشريف
المولد النبوي الشريف
خالد يوسف

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً رسميّاً بأن يكون يوم الخميس الموافق 27 أغسطس 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وتأتي هذه العطلة الرسمية لتمنح الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب القطاع المصرفي والبنوك، فرصة ذهبية للاستمتاع بعطلة نهاية عطلة أسبوعية طويلة تمتد لثلاثة أيام متتالية تبدأ من الخميس وتستمر طوال العطلة الأسبوعية.

موعد المولد النبوي الشريف 2026

يحل موعد المولد النبوي الشريف 2026 يوم الثلاثاء 25 أغسطس المقبل، والموافق 12 ربيع الأول 1448 هجريًا، وتُمنح إجازة المولد النبوي الشريف للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك وفقًا للضوابط والقرارات التي تصدرها الحكومة بشأن الإجازات الرسمية.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 27 من شهر أغسطس عام 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بدلا من يوم الثلاثاء 25 أغسطس عام 2026.

ما هي طقوس الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟

يحتفل المصريون في جميع المحافظات بذكرى مولد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، بعمل حلقات ذكر على مدار اليوم والجلوس والاستماع إلى المنشدين في ساحات مساجد آل بيت رسول الله، بالإضافة إلى إخراج الصدقات، وشراء الحلوى، والاستمتاع بها، وكذلك شراء عروسة المولد للفتيات والحصان للأولاد، وتوزع فيها المشروبات والأكلات الخفيفة.

وتبدأ محلات الحلوى قبل حلول موعد المولد النبوي الشريف، بعمل الحلوى، وتعتبر حلوى المولد من أشهر الحلويات المصرية الشهيرة للاحتفال بميلاد سيد الخلق.

ومن أشهر حلويات الاحتفال بالمولد النبوي، ومنها: السمسمية والفولية والملبن، وقد تطورت حلوى المولد مؤخرا لتشمل أصنافاً جديدة من المكسرات، مثل: البندق والفستق والكاجو، بالإضافة إلى قمر الدين، والقراصيا.

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

تشمل قائمة الإجازات الرسمية في مصر 2026 عددًا من المناسبات المهمة، منها المولد النبوي الشريف، وعيد القوات المسلحة في السادس من أكتوبر.

- موعد إجازة المولد النبوي الشريف
يوافق يوم الخميس 27 أغسطس 2026: إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

- موعد إجازة عيد القوات المسلحة
يوافق يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.

أسعار حلاوة المولد النبوي 2026

تختلف أسعار حلوى المولد النبوي بحسب الصنف والحجم، كما توفر بعض محال الحلويات إمكانية اختيار محتويات العلبة وفقًا لرغبة العميل والميزانية المتاحة، وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:

-الباكت الفستقية الكبير: 170 جنيها.

-الباكت البندقية الكبير: 140 جنيها.

-الكاجو: 110 جنيهات.

-اللوزية: 90 جنيهًا.

-علف الفول الكبير: 50 جنيها.

-علف السمسم: 45 جنيها.

-علف الحمص: 40 جنيها.

-ملبن حبل عين الجمل «ربع»: 90 جنيها.

-ملبن رش المكسرات الكبير: 55 جنيها.

-ملبن الجيلي والسادة: 35 جنيها.

-قشطة نوتيلا: 65 جنيها.

-قشطة لوتس: 60 جنيها.

إجازة 3 أيام متتالية عطلة المولد النبوي الشريف مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إجازة رسمية مدفوعة

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