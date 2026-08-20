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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بمناسبة المولد النبوي الشريف.. زجزاج غانم يطرح “نظرة”

زجزاج غانم
زجزاج غانم
محمد سعيد

أطلق المطرب زجزاج غانم، بمناسبة المولد النبوي الشريف، أحدث أعماله الغنائية "نظرة"، خامس أغنيات ألبومه "لوحدي"، على اليوتيوب، والمنصّات الموسيقية، ومواقع التواصل الإجتماعي، ومحطات الراديو، مواصلاً إصدار أغنيات الألبوم على مراحل، لتشكل كل أغنية محطة جديدة في رحلة فنية وإنسانية متكاملة، وصولاً إلى اكتمال الألبوم.. أغنية "نظرة" كلمات وألحان: زجزاج غانم، مهندس الصوت: نادر سليمان، تصوير الفيديو: رامي مدحت، المونتاج: محمد خالد، إخراج الفيديو كليب: زجزاج غانم.

يأتي إصدار أغنية "نظرة" بالتزامن مع المولد النبوي الشريف، في ثاني عمل يقدمه زجزاج بهذه المناسبة، حيث سبق وقدم منذ عامين أغنيته بعنوان "جمال النبى"، من كلمات الشيخ جاد أبو غاى، وألحان زجزاج غانم، وتوزيع موسيقي Pacific.. وفي أغنيته الجديدة "نظرة" يستلهم من خلالها تجربة شخصية من أجل البحث عن السكينة، ضمن السياق العام لألبوم "لوحدي" الذي يوثق رحلة عاشها الفنان.. ولا تقدم الأغنية نفسها كعمل ديني تقليدي، بل كتجربة إنسانية صادقة تستلهم مفرداتها من التراث الروحي والثقافي العربي، لتتناول مشاعر الرجاء والبحث عن السلام الداخلي بلغة معاصرة تلامس مختلف شرائح الجمهور.

أغنية زجزاج غانم

وفي حديثه عن الأغنية، يقول زجزاج غانم: "نشأت في حي سيدنا الحسين والجمالية، وكانت هذه البيئة جزءاً من تكويني الإنساني والفني، وبعد سنوات من التحديات، وجدت نفسي أبحث عن السلام بدلاً من الاستسلام، وعن الأمل بدلاً من الغضب، ومن هنا وُلدت أغنية "نظرة". وبالنسبة لي، هذه الأغنية ليست مجرد عمل فني، بل فصل جديد من الرحلة التي أرويها في ألبوم "لوحدي". ويضيف زجزاج: ولهذا حرصت أيضاً على إخراج الفيديو كليب بنفسي ليعكس تلك المشاعر كما عشتها، ويمنح الجمهور فرصة لمشاركة هذه التجربة بكل صدق."

يقدم زجزاج في أغنية "نظرة" واحدة من أكثر تجاربه الموسيقية جرأة، حيث يمزج بين التراب والهيب هوب والموسيقى الإلكترونية مع الوتريات الشرقية وأسلوب الإلقاء العربي المستوحى من المناجاة، في معالجة موسيقية معاصرة تبتعد عن القوالب التقليدية، وتقدم تجربة تجمع بين قوة الإيقاع وعمق الإحساس.

ويحمل عنوان الأغنية "نظرة" دلالة رمزية تعبر عن التطلع إلى السكينة بعد رحلة طويلة، وهي الفكرة التي تنسجها الكلمات والموسيقى والصورة في عمل فني واحد، ليصبح البحث عن السلام الداخلي هو الرسالة الأساسية للأغنية.

ومن المعروف أن الفنان زجزاج غانم، هو مغني مصري مؤثر من أجل السلام والحب. يمزج القصائد العربية مع الموسيقى العالمية لينتج موسيقى الفيوجن مع الحفاظ على اللغة والثقافة العربية ليعمل كسفير للثقافة. تم اختياره من قبل الأمم المتحدة كسفير رسمي للسلام في 2016. انتقل إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2021 وحصل على التأشيرة الذهبية كمغني موصى به من قبل وزارة الثقافة والشباب الإماراتية.

زجزاج غانم أغنية زجزاج غانم أغاني

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