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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفارة الأمريكية لدي موسكو تحذر رعاياها بعد مخاوف تفشي الطاعون في روسيا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

أصدرت السفارة الأمريكية لدي موسكو تحذيراً لمواطنيها اليوم الثلاثاء بتوخي الحذر بعد التقارير الواردة عن الاشتباه بالإصابة بالطاعون الرئوي والتي أسفرت عن وفاة أحد الأشخاص.


وجاء في البيان:تُحيط السفارة الأمريكية علمًا بالتقارير الصحفية الواردة من منطقة إيركوتسك بشأن الاشتباه في الإصابة بالطاعون الرئوي، والتي أسفرت عن وفاة أحد الأشخاص، إلى جانب إجراءات الحجر الصحي المرتبطة بذلك وإغلاق مستشفيات في إيركوتسك. ونواصل متابعة الوضع عن كثب.

وتتمتع الحكومة الأمريكية بقدرة محدودة على مساعدة المواطنين الأمريكيين في روسيا، ولا سيما خارج موسكو، وقد يواجه موظفو الحكومة الأمريكية قيودًا إضافية على السفر الشخصي والرسمي إلى مناطق محددة، بسبب مخاوف صحية وأمنية.

ولا تزال تحذيرات السفر الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، والمصنفة في المستوى الرابع، أي عدم السفر، بشأن روسيا سارية، وتنص على أنه يتعين على المواطنين الأمريكيين الموجودين حاليًا في روسيا مغادرة البلاد فورًا، كما تُجدد الوزارة تحذيرها للمواطنين الأمريكيين الذين يخططون للسفر إلى روسيا، وتحثهم بشدة على عدم السفر إليها بسبب مخاطر الاحتجاز التعسفي والمخاوف الأمنية.

وبشأن احتمال تفشي الطاعون في روسيا، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تصريحات تلفزيونية اليوم:
من الواضح أننا نعتمد فقط على المعلومات التي قدمها الجانب الروسي، وهي أنه، على ما يبدو، أُصيب أحد العاملين في أحد المختبرات بالعدوى، وهناك مخاوف من أن تكون العدوى، كما تعلمون، قد انتشرت، على الأقل على نطاق محلي، ولذلك نرى أنهم يفرضون إجراءات الحجر الصحي المناسبة.

وتابع:إن حركة النقل بين الولايات المتحدة وروسيا محدودة للغاية في الوقت الحالي بطبيعة الحال، ولكن، كما هو الحال في أي وضع آخر، إذا خرجت هذه العدوى عن نطاق السيطرة، فقد تنتشر بسرعة، ولذلك فإننا نتابع الوضع عن كثب ونراقبه،
ولا أعتقد أن هذا سبب للقلق، لكنه سبب لزيادة اليقظة، وسبب يدعو إلى إبقاء الوضع تحت السيطرة، وهذا ما نقوم به.

السفارة الأمريكية الطاعون الرئوي موسكو روسيا منطقة إيركوتسك

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