ذكرى المولد النبوي.. 14 عملا عن الرسول تجعلك من الفائزين بماء الكوثر

تحيي الأمة العربية والإسلامية الثلاثاء المقبل، ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، التي تبدأ بمغيب شمس يوم الإثنين 24 اغسطس وتنتهي بمغيب شمس يوم الثلاثاء 25 اغسطس من الشهر نفسه.

يبحث عموم المسلمين عن أعمال وأفعال تكون سبيلاً في نيل شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم والفوز بشربة ماء من نهر الكوثر، ذلك النهر الذي اختص الله سبحانه وتعالى نبيه وخاتم رسله محمد فقال جل وعلا:" إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر".

ذكرى المولد النبوي

الكوثر نهر من أنهار الجنة، قال عنه الإمام القرطبي في تفسيره: واختلف أهل التأويل في الكوثر الذي أعطيه النبى صلى الله عليه وسلم على ستة عشر قولاً، الأول أنه نهر في الجنة ، رواه البخاري عن أنس، ورواه الترمذي عن ابن عمر، ومنه أنه حوض للنبي صلى الله عليه وسلم في الموقف، وقيل أنه النبوة والكتاب، وقيل أنه القرآن الكريم، وأيضاً أنه الإسلام، وأصح هذه الأقوال بحسب الإمام القرطبي أنه النهر والحوض لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في الكوثر.

ذكرى المولد النبوي.. عن أنس قال : بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما فقلنا : ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال : أنزلت علي آنفا سورة ، فقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم : "إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر " ، ثم قال : " أتدرون ما الكوثر " ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ، قال : "فإنه نهر وعدنيه ربي - عز وجل-عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول: رب إنه مني، فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك".

ذكرى المولد النبوي.. وعن أنس أيضاً قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : دخلت الجنة فإذا أنا بنهر يجري بياضه "بياض" اللبن وأحلى من العسل وحافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي فإذا الثرى مسك أذفر فقلت لجبريل : ما هذا ؟ قال الكوثر الذي أعطاكه الله - عز وجل-، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- :"حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من يشرب منها لم يظمأ أبداً".

ذكرى المولد النبوي.. ثبت في الأحاديث الصحيحة أن أوّل من يشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام هم فقراء المهاجرين، شعث الرؤوس، دنس الثياب، الذين عاشوا في حياتهم الدنيا دون أن يذوقوا نعيمها، ثم يأتي بعد هذا الصنف أهل اليمن لفضلهم في الدنيا وإيمانهم بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام ودفاعهم عنه، فقد ورد في الحديث الشريف عنهم: "إنِّي لبِعُقرِ حوضي أذودُ النَّاسَ لأَهلِ اليمنِ، أضرِبُ بعصايَ حتَّى يرفَضَّ عليهِم" (صحيح مسلم).

ذكرى المولد النبوي.. ويشرب من حوض النبي، كذلك كل مؤمنٍ تقي استقام على دين الله تعالى، ولم يبدل أو يغير، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنّه يرد عن حوضه عليه الصلاة والسلام رجالٌ يعرف أنهم غيّروا وبدلوا، وفي الحديث: "لَيَرِدَنَّ علَىَّ ناسٌ من أصحابِي الحوضُ، حتى إذا رأيتُهمْ وعَرفتُهمْ، اخْتُلِجُوا دُونِي، فأقولُ: يا ربِّ! أصحابِي، أصحابِي ، فيُقالُ لِي: إِنَّكَ لا تدرِي ما أحْدَثُوا بَعدَكَ"(صحيح الجامع).

ذكرى المولد النبوي.. عن جابرٍ رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قال حين يسمع النداءَ: اللهم ربَّ هذه الدعوة التامَّة، والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلةَ والفضيلة، وابعَثْه مقامًا محمودًا كما وعدته - وفي رواية: الذي وعدته - حلَّت له شفاعتي يوم القيامة" أخرجه البخاري والترمذي.

ذكرى المولد النبوي.. كما أن هناك صنف لن يشرب من الحوض الشريف، حيث قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه أخبرنا بأن كل أمة الإسلام سيدخلون الجنة باستثناء فئة سترفض وتكره ولم ترضَ، ولم تقبَل.

واستشهدت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بما رواه البخاري، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «كُلُّ أُمَّتي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا مَن أَبَى، قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَن يَأْبَى؟ قالَ: مَن أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَن عَصَانِي فقَدْ أَبَى».

ذكرى المولد النبوي

كشف الدكتور أسامة الحديدي المشرف على مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته.

وقال الحديدي من خلال الفيديو الذي بثته الصفحة الرسمية لـ مركز الأزهر للفتوى، إن حقوق النبي على أمته كثيرة، والصلاة عليه من أعظمها وأكرمها وأسماها، فقد صلى عليه الله في عليائه وأمر أهل السماء بالصلاة عليه، وأهل الأرض بالصلاة والسلام عليه، فيقول تعالى:" إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما".

ولفت الحديدي إلى أن الصلاة على النبي فرض على الجملة غير محددة بوقت، وما سلم عليه أحد إلا رد الله عليه روحه ليرد السلام، مشيراً إلى أن مواطن الصلاة والسلام على سيدنا محمد أهمها: في تشهد الصلاة، وبعد التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة، وبعد إجابة المؤذن، وعند الدعاء، وعند الهم والشدائد، وعند طلب المغفرة، وعند اجتماع القوم وقبل تفرقهم، وعند دخول المسجد والخروج منه، وعند أذكار الصباح والمساء، وعند زيارة قبر النبي محمد، وعند ذكره".

وشدد المشرف على مركز الأزهر للفتوى على أن البخيل إذا ذكر النبي فلم يصل عليه، موضحاً أن بالصلاة عليه تقضى الحوائج، وترفع الدرجات، وتكفر السيئات، وتنال الرغائب، وتطيب المجالس، وتنال الشفاعة، ويكفى المرء همه وغمه.

ذكرى المولد النبوي

قال الشيخ السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن هناك أموراً مستحبة لإحياء ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم من شأنها أن تبرهن للعالم أجمع من أتباعه صلى الله عليه وسلم في إحياء ذكرى المولد النبوي، منها:

1- أن يكون المسلم متبعاً لسنة النبي محمد.

2- أن يصل الرحم.

3- أن يعيد المسلم المرضى.

4- أن يجبر بخاطر الناس.

5- أن يقف بجوار المرضى ويكون عوناً لهم.

6- أن يقف بجوار المستضعف.

7- أن يعطف على الجائع والفقير والمساكين.