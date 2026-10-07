السعودية تُهيمن على جوائز «خليجي 27» بعد التتويج باللقب

فرض المنتخب السعودي سيطرته على الجوائز الفردية في النسخة الـ27 من بطولة كأس الخليج العربي، بعدما تُوج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه عقب الفوز على الإمارات بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

وجاءت الجوائز الفردية للبطولة لتشهد حضورًا سعوديًا بارزًا، حيث حصد لاعبو «الأخضر» جميع الجوائز المعلنة، وجاءت كالتالي:

همام الهمامي.. أفضل لاعب في البطولة.

عادل عباس.. أفضل لاعب واعد.

محمد العويس.. أفضل حارس مرمى.

فراس البريكان.. هداف البطولة.

وكان المنتخب السعودي قد حسم المباراة النهائية أمام الإمارات بهدفين دون رد، بعدما سجل همام الهمامي الهدف الأول في الدقيقة 11، قبل أن يضيف فراس البريكان الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط.

وحافظ «الأخضر» على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحقق اللقب الخليجي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد تتويجه سابقًا بنسخ 1994 و2002 و2003.

وجاء تتويج السعودية بعد مشوار قوي في البطولة، تصدر خلاله المنتخب مجموعته بالعلامة الكاملة، قبل أن يتجاوز قطر في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، ثم يحسم النهائي أمام الإمارات بثنائية نظيفة.

وبهذا التتويج، أنهت السعودية غيابًا استمر 23 عامًا عن الفوز بكأس الخليج، بينما اكتفت الإمارات بوصافة البطولة.