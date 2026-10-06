تعرف على أهم الفرص الاستثمارية بنظام البيع بمدينة العلمين الجديدة خلال شهر أكتوبر

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، عن طرح مجموعة من أبرز الفرص الاستثمارية المميزة بنظام البيع لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة.

وذلك خلال الفترة من (1) وحتى (15) من شهر أكتوبر الجاري، في إطار خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتوسع في جذب الاستثمارات المتنوعة ودعم الأنشطة الخدمية والسكنية والطبية داخل المدينة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، بتعزيز الفرص الاستثمارية ودعم جهود جذب الاستثمارات المتنوعة بالمدن الجديدة.

وأوضحت المهندسة هند علي، نائب رئيس الجهاز للمشروعات، أن الجهاز يواصل العمل على توفير وإتاحة فرص استثمارية متعددة تلبي احتياجات المستثمرين، من خلال طرح مساحات متنوعة تناسب مختلف الأنشطة، مع تقديم تسهيلات في السداد، بما يدعم خطط التنمية والتوسع في الأنشطة الاستثمارية بمدينة العلمين الجديدة.

وأشار الدكتور محمد خلف الله أن آلية السداد التي أقرتها الهيئة تتميز بالمرونة، حيث يتم سداد نسبة جدية حجز، ثم استكمال الدفعات بنظام ميسر يتضمن أقساطًا على عدة سنوات وفق الضوابط المالية المتبعة، لافتًا إلى إتاحة قطع الأراضي بصورة دورية، بما يتيح للمستثمرين الاطلاع على الفرص المتاحة والتقدم للحجز وفقًا للاشتراطات المحددة.

ويمكن للراغبين في الاستثمار الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية المطروحة، والاشتراطات البنائية وأسلوب السداد، من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة:

https://assign.newcities.gov.eg/