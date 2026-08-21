لم يكن جاهزًا.. نيس يكشف سبب غياب عبدالمنعم عن ودية هال سيتي

كشف أوليفييه بانتالوني، المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، سبب عدم مشاركة الدولي المصري محمد عبدالمنعم في المباراة الودية أمام هال سيتي، التي أقيمت ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وقال بانتالوني في تصريحات عقب اللقاء: «كنت أرغب في منح عبدالمنعم 45 دقيقة للعب أمام هال سيتي، لكن ذلك لم يكن ممكنًا بسبب عدم جاهزيته».

وأضاف مدرب نيس: «سنمنحه الوقت الكافي في المباريات القادمة، حتى يصل إلى أفضل حالة بدنية وفنية ويكون قادرًا على المشاركة بصورة طبيعية».

ويواصل محمد عبدالمنعم برنامجه الإعدادي مع نيس، في ظل حرص الجهاز الفني على عدم التعجل في الدفع به، ومنحه الوقت اللازم لاستعادة كامل جاهزيته قبل المشاركة في المباريات المقبلة.

وتأتي تصريحات بانتالوني لتطمئن جماهير نيس والكرة المصرية بشأن موقف عبدالمنعم، خاصة مع اقتراب انطلاق منافسات الموسم الجديد، حيث يسعى اللاعب إلى حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق الفرنسي.