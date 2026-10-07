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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بينهم مصريون.. إصابة أكثر من 20 شخصًا في هجمات الحوثيين على مطاري أبها والملك خالد الدولي

هجمات الحوثيين على مطار الرياض
هجمات الحوثيين على مطار الرياض

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أنه خلال يومي الثلاثاء والأربعاء تعرّض مطارا أبها والملك خالد الدوليان لاعتداءين استهدفا مرافقهما؛ وقد باشرت فرق الطوارئ والجهات المختصة التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما وفق الإجراءات والخطط المعتمدة.  

وقد نتج عن الاعتداء السافر على مطار أبها الدولي حالتا وفاة لمقيمتين من الجنسيتين المغربية والجزائرية و(28) إصابة لمواطنين ومقيمين اثنين من الجنسيتين البنغلاديشية والفلبينية؛ تراوحت إصاباتهم من الطفيفة إلى البليغة.  

فيما أسفر الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي عن حالة وفاة لمقيم من الجنسية السودانية و(8) إصابات منها خمسة مواطنين، ومقيمين اثنين من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية الباكستانية تراوحت إصاباتهم من الطفيفة إلى البليغة.  

كما تم بشكل فوري نقل كل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، هذا ونتج عن الاعتداءين بعض الأضرار المادية.  

وتعمل الهيئة – بالتكامل والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية ذات العلاقة – على تقييم الأضرار، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين، والمحافظة على أمن وسلامة منظومة الطيران المدني بالمملكة.

الهيئة العامة للطيران المدني السعودي مطارا أبها والملك خالد فرق الطوارئ مطار أبها الدولي مطار الملك خالد الدولي

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