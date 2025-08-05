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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: تدريب 42 ألفًا من الكوادر الطبية والإدارية خلال النصف الأول من 2025

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تنفيذ أكثر من 5000 برنامج تدريبي استهدف 42 ألف متدرب من الكوادر الطبية والإدارية والفنية بجميع محافظات الجمهورية خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز كفاءة العاملين بالقطاع الصحي، ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه البرامج التدريبية تأتي ضمن رؤية الوزارة للاستثمار في الكوادر البشرية، بهدف تمكينها من تقديم خدمات صحية متميزة تلبي احتياجات المواطنين.

وقال إن التدريبات شملت تخصصات حيوية مثل مكافحة العدوى، الطوارئ، الإنعاش القلبي الرئوي، الرعاية المركزة، التمريض التخصصي، الصيدلة الإكلينيكية، إدارة الجودة، التحول الرقمي، بالإضافة إلى المهارات القيادية والإدارية، ما يعزز كفاءة الفرق الطبية والإدارية على جميع مستويات تقديم الخدمة.

وأكدت الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، تنفيذ أكثر من 520 دورة تدريبية استفاد منها ما يزيد على 10 آلاف متدرب، شملت تخصصات طبية دقيقة، إدارة المؤسسات الصحية، مهارات القيادة والتواصل، وبرامج تدريب المدربين (TOT)، مشيرة إلى أن هذه البرامج صُممت بعناية لتلبية احتياجات العاملين ومواكبة أولويات تطوير المنظومة الصحية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للتطوير المهني المستمر، أن خطة التدريب دعمت المبادرات الرئاسية في مجالات صحة الأم والطفل، الكشف المبكر عن الأورام، وفحص المقبلين على الزواج، من خلال تنفيذ أكثر من 1100 دورة تدريبية استهدفت الفرق المنفذة لهذه المبادرات، ما ساهم في توحيد معايير الخدمة وضمان جودة التنفيذ عبر المحافظات.

غطت البرامج التدريبية جميع المحافظات

وأكدت الدكتورة إسراء أبو زيد، مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب، أن هذه الإنجازات تحققت بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومديريات الشئون الصحية، حيث غطت البرامج التدريبية جميع المحافظات وشملت مجالات متنوعة مثل التخصصات الطبية والتمريضية، السلامة والجودة، إدارة النفايات الطبية، المعلوماتية الصحية، والحوكمة، لافتة إلى أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية الوزارة لبناء كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات في القطاع الصحي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان التزامها بمواصلة تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية شاملة، لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة تلبي تطلعات المواطنين وتعزز مكانة المنظومة الصحية المصرية.

وزارة الصحة الكوادر الطبية القطاع الصحي مكافحة العدوى التمريض التخصصي المهن الطبية

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