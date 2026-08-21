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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: مصر حريصة على حفظ حقوقها في مياه نهر النيل

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
البهى عمرو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن ملف مياه نهر النيل أمر وجودي بالنسبة لمصر، وأن مصر حريصة على حفظ حقوقها في مياه نهر النيل .

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها لـ قناة "إكسترا نيوز" خلال تواجده على الطائرة المتجه لـ تنزانيا للمشاركة في افتتاح مشروع سد جوليوس نيريري.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع سد "جوليوس نيريري" العملاق دليل على قوة الشراكة بين القطاع العام في مصر وشركات القطاع الخاص.

وأضاف مدبولي: الشركات المصرية أصبح لها وجود قوى حاليا على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، وأن سد جوليوس نيريري يساعد الأشقاء في دولة تنزانيا على توليد طاقة نظيفة توفر سبل التنمية.

وتابع أن: مشروع سد جوليوس نيريري العملاق يدحض ما كان يثار في السابق حول معارضة مصر للتنمية في دول حوض نهر النيل ، ومصر حريصة دائما على تحقيق التنمية في دول حوض النيل بما لا يضر بمصالح مصر والسودان.

مصطفى مدبولي سد جوليوس نيريري تنزانيا

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