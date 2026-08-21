تستحوذ أسعار الفراخ اليوم في مصر على اهتمام واسع من المواطنين وأصحاب المزارع والتجار، بالتزامن مع متابعة حركة الأسعار داخل بورصة الدواجن والأسواق المحلية.

وتشهد أسعار الدواجن تفاوتا بين سعر البيع في المزرعة والسعر للمستهلك، وفقا للمنطقة وتكاليف النقل والتوزيع، إلى جانب تطورات حجم المعروض والطلب.

أسعار الفراخ اليوم في مصر

وبحسب عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، دارت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026 حول 58 و59 جنيها للكيلو في المزرعة، بينما تراوحت أسعار الدواجن البلدي بين 115 و120 جنيها للكيلو للمستهلك، في حين سجلت الدواجن الساسو نحو 115 جنيها للمستهلك.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

بدأت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن من مستويات تراوحت بين 75 و80 جنيها للكيلو للمستهلك، مع اختلاف السعر من منطقة إلى أخرى، نتيجة تفاوت تكاليف النقل والتوزيع وهوامش التجار.

ويعد قطاع الدواجن من القطاعات الإنتاجية المهمة في مصر، حيث يضم أكثر من 27 ألف مزرعة متنوعة، تشمل مزارع إنتاج بيض المائدة، ودواجن التسمين، وأمهات الدواجن، إلى جانب الشركات المتخصصة في إنتاج أمهات وجدود الدواجن، وفق تصريحات علاء فاروق، وزير الزراعة.

كما شهد القطاع خلال السنوات الأخيرة توسعا ملحوظا على المستويين الاستثماري والإنتاجي، إذ تجاوز حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن 200 مليار جنيه، بحسب الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

أسعار الفراخ اليوم في مصر

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

سجل سعر كيلو الدجاج الأبيض في بورصة الدواجن العمومية نحو 60 جنيها، بينما استقرت أسعار الدواجن الساسو عند 85 جنيها للكيلو.

كما سجل سعر كيلو الأمهات البيضاء نحو 48 جنيها في المزرعة.

وتعمل وزارة الزراعة على دعم نمو القطاع والتوسع في الأسواق التصديرية، من خلال تسريع إجراءات فتح أسواق جديدة أمام الإنتاج المحلي، بما يساعد على استيعاب الفائض ورفع قدرة صناعة الدواجن المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

أسعار الفراخ اليوم في مصر

أسعار بورصة الدواجن

بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء في بورصة الدواجن نحو 59 جنيها، بينما سجل سعر الدواجن الساسو 85 جنيها للكيلو.

ووصل سعر الكتكوت الأبيض إلى نحو 5 جنيهات.

ويعد قطاع الدواجن من القطاعات كثيفة العمالة، إذ يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو 3.5 مليون مواطن، كما ارتفع إنتاج الفراخ البيضاء إلى نحو 1.6 مليار طائر، مقابل 1.4 مليار طائر خلال العام السابق، بنسبة نمو بلغت 14%، وفقا لبيانات الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.