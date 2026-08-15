أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 15-8-2026.. تراجع الفراخ والبيض البلدي

شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 15 أغسطس 2026، تحركات محدودة في السوق، حيث تراجعت أسعار الفراخ البيضاء والبيض البلدي، بينما استقرت أسعار الفراخ الساسو والأمهات البيضاء.

أسعار البيض اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض نحو 110.23 جنيه، بارتفاع قدره 3.09 جنيه، لتصل إلى نحو 110 جنيهات.

وفي المقابل، تراجعت أسعار كرتونة البيض البلدي بقيمة 8.04 جنيه، لتسجل نحو 120.20 جنيه.

وانخفض سعر البيضة البلدي الواحدة بنحو 24 قرشًا، لتسجل نحو 4.89 جنيه.

واستقر سعر البيضة البيضاء الواحدة عند نحو 4.34 جنيه، بينما سجلت البيضة الحمراء نحو 4.45 جنيه دون تغيير.

أسعار الفراخ البيضاء

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء بقيمة جنيهين للكيلو، ليصل سعر الكيلو إلى نحو 56 جنيهًا.

ويأتي هذا التراجع ضمن التحركات المحدودة التي شهدتها أسعار الدواجن خلال تعاملات السوق.

سعر الفراخ الساسو

استقر سعر الفراخ الساسو عند نحو 82 جنيهًا للكيلو، دون تسجيل أي تغير مقارنة بالمستويات السابقة.

سعر الأمهات البيضاء

سجل سعر الأمهات البيضاء نحو 48 جنيهًا للكيلو، مع استقرار السعر خلال تعاملات اليوم.

حركة أسعار الدواجن والبيض

وتواصل أسعار الدواجن والبيض تحركاتها بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار، وسط تغيرات محدودة في أسعار بعض الأصناف.

وكان أبرز التحركات خلال تعاملات اليوم تراجع سعر كرتونة البيض البلدي بقيمة 8 جنيهات، إلى جانب انخفاض سعر كيلو الفراخ البيضاء بقيمة جنيهين، بينما حافظت الفراخ الساسو والأمهات البيضاء على مستوياتها دون تغيير.