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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة مطروح تعلن تجديد تكليف وكلاء الكليات وتكليف وكلاء جدد

رئيس جامعة مطروح
رئيس جامعة مطروح
ايمن محمود

أصدر الدكتور عمرو أحمد المصري، رئيس جامعة مطروح، قرارات بتجديد تكليف عدد من السادة وكلاء كليات الجامعة، إلى جانب تكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس بمهام وكلاء جدد، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم استقرار العمل الأكاديمي والإداري، وتعزيز الأداء بمختلف القطاعات، والاستفادة من الكفاءات العلمية والإدارية المتميزة بكليات الجامعة.

وأكد رئيس جامعة مطروح أن هذه القرارات تأتي في إطار مواصلة جهود الجامعة لتطوير منظومة العمل، والارتقاء بمستوى الأداء في قطاعات التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، بما يسهم في تحقيق أهداف الجامعة وخدمة طلابها ومنتسبيها.

كلية التربية

تجديد تكليف الأستاذ الدكتور شادي محمد السيد أبو السعود، قائمًا بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور هشام رضا عبد المولى السيد، قائمًا بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كلية الزراعة الصحراوية والبيئية

تجديد تكليف الأستاذ الدكتور أحمد عبد الخالق الرفاعي إسماعيل، قائمًا بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور عبد الباسط عبد السميع أحمد الخربوطلي، قائمًا بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور وائل حلمي موسى الرفاعي، قائمًا بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كلية الطب البيطري

تجديد تكليف الأستاذ الدكتور إيهاب يحيى عبد الحي علي، قائمًا بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور عادل حسن علي سعد، قائمًا بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة الدكتورة  صابرين عزت فضل عبد القادر، قائمًا بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كلية التمريض

تجديد تكليف الدكتورة  نورة محمود محمد الرفاعي، قائمًا بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كلية السياحة والفنادق

تجديد تكليف الأستاذة الدكتورة  ترنيم فرج حسين بيومي، قائمًا بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور  باسم محمود أبو العلا هريدي، قائمًا بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة الدكتورة نهى إبراهيم خليل إبراهيم، قائمًا بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كلية التربية للطفولة المبكرة

تجديد تكليف الدكتورة  لبنى شعبان أحمد أبو زيد، قائمًا بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كلية علوم البترول والتعدين

تجديد تكليف الدكتورة سعيدة علي أحمد طه، قائمًا بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كلية علوم الرياضة

تجديد تكليف الأستاذ الدكتور وليد محمد مسعد رشاد، قائمًا بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور أحمد فاروق عزب الشافعي، قائمًا بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة صفاء أحمد لطفي محمود، قائمًا بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كلية الآثار واللغات

تجديد تكليف الدكتورة هايدي إبراهيم السيد أحمد، قائمًا بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الباسط علي عبد الفتاح سعد، قائمًا بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور أسامة نبيه محمد رسلان، قائمًا بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كلية التربية النوعية

تجديد تكليف الدكتور شريف شعبان إبراهيم محمد، قائمًا بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذة الدكتورة ريهام بسيوني محمدي بسيوني، قائمًا بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هاني حمدي عطا علي الجزار، قائمًا بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

تجديد تكليف الدكتورة مروة عبد العظيم عبد الحميد مرزوق، مشرفًا على قطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمرو محمود أمين علي قناوي، مشرفًا على قطاع التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عادل محمد محمد إسماعيل، قائمًا بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ثانيًا: تكليف وكلاء جدد

وشملت القرارات تكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس بمهام وكلاء جدد، وذلك على النحو التالي:

كلية التمريض

تكليف الدكتورة ميسة عبد الله علي حسن البياع، قائمًا بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نانسي محمود محمد الساخي، قائمًا بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كلية التربية للطفولة المبكرة

تكليف الدكتورة هناء صلاح عبد الحليم عمر جميل، قائمًا بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دعاء إمام غباشي إمام الفقي، قائمًا بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كلية علوم البترول والتعدين

تكليف الأستاذ الدكتور عبد اللطيف محمد حسين محمد، قائمًا بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وثمّن الأستاذ الدكتور عمرو أحمد المصري، رئيس جامعة مطروح، جهود السادة الوكلاء الذين تم تجديد تكليفهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، كما هنأ السادة المكلفين الجدد، مؤكدًا ثقته في قدراتهم على تحمل المسؤولية ومواصلة العمل بروح الفريق، بما يسهم في دعم مسيرة الجامعة وتحقيق رؤيتها وأهدافه

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