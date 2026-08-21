محافظ الوادي الجديد تبحث تخصيص مقر للنيابة الإدارية بالداخلة

واصلت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، جولتها الميدانية بمركز الداخلة، بتفقد المقر المقترح تخصيصه لفرع النيابة الإدارية بمدينة موط، يرافقها اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز وعدد من القيادات التنفيذية المعنية، وذلك لبحث مدى ملاءمة المقر تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

واطلعت المحافظ على احتياجات المقر من أعمال رفع الكفاءة والتجهيزات اللوجستية والمرافق، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات القضائية والخدمية المرتبطة وخدمة المراكز المجاورة.

كما وجّهت بإعداد حصر متكامل للاحتياجات الفنية والإدارية للمقر، وتحقيق أفضل استفادة من المقر والأصول المتاحة.