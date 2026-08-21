محافظ الوادي الجديد تتابع خطة تطوير التأمين الصحي بالداخلة

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، خلال جولتها الميدانية، مقر التأمين الصحي بالداخلة، لمتابعة أعمال التوسعة ورفع الكفاءة والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، يرافقها اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والدكتور هشام بكر مدير إدارة الطب الوقائي ، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية المعنية.

واطلعت المحافظ على موقف أعمال التطوير، يرافقها الدكتور كريم محمد سنوسي، مسؤول ادارة العيادات بفرع التأمين ، والتى شملت توسعة غرف الكشف وإنشاء صالتي انتظار للمرضى داخل المبنى ومظلات، إلى جانب إعادة تنظيم وهيكلة منافذ تقديم الخدمات وتجهيز نوافذ مخصصة للتعامل مع المترددين ، مع استكمال أعمال تركيب أجهزة تكييف؛ لتحسين جودة الخدمة والتيسير على المنتفعين.

ووجّهت باستمرار التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات الصحية المعنية لاستكمال الاحتياجات الطبية والتشغيلية، وتحسين تنظيم حركة واستقبال المترددين، لحين إنهاء إجراءات تخصيص مبنى جديد ومستقل عن الوحدة المحلية للمركز ، مشيرة فى ذات السياق الى موافقة وزارة الصحة على إنشاء مكتب جديد للصحة بجوار المجمع الطبي بمدينة موط

على أن يتم إنشاء مكاتب للصحة بجميع مراكز المحافظة.

كما حرصت المحافظ على لقاء الأطقم الطبية والإدارية وعدد من المنتفعين، واستمعت إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مستوى الخدمات، مؤكدة حرص المحافظة على دعم منظومة التأمين الصحي وتيسير حصول المواطنين على الرعاية الطبية اللازمة، وموجهة الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمنظومة لما يبذلونه من جهود لخدمة المواطنين،.