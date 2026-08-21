أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 21-8-2026

تترقب الأسواق المصرفية في مصر تحركات أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026، وسط اهتمام متزايد من المواطنين والمتعاملين بآخر مستجدات سوق الصرف.

وتكتسب أسعار العملات أهمية خاصة لدى الأفراد والشركات، لا سيما الراغبين في إجراء التحويلات المالية أو تنفيذ عمليات شراء وبيع العملات، في ظل التغيرات المستمرة التي قد تطرأ على أسعار الصرف.

أسعار العملات الأجنبية والعربية

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

وفيما يلي أحدث أسعار الصرف الرسمية المعلنة من البنك المركزي المصري، وفقا لبيانات أسعار العملات، والجنيه المصري هو العملة المقابلة:

العملة سعر الشراء سعر البيع

الدولار الأمريكي 50.8140 جنيه 50.9534 جنيه

اليورو 59.4270 جنيه 59.6002 جنيه

الجنيه الإسترليني 69.3154 جنيه 69.5260 جنيه

الدولار الكندي 36.9046 جنيه 37.0140 جنيه

الكرون الدنماركي 7.9495 جنيه 7.9719 جنيه

الكرون النرويجي 5.4540 جنيه 5.4699 جنيه

الكرون السويدي 5.3657 جنيه 5.3814 جنيه

الفرنك السويسري 63.7646 جنيه 63.9556 جنيه

100 ين ياباني 32.0573 جنيه 32.1473 جنيه

الريال السعودي 13.5331 جنيه 13.5709 جنيه

الدينار الكويتي 165.6258 جنيه 166.1344 جنيه

الدرهم الإماراتي 13.8356 جنيه 13.8743 جنيه

الدولار الأسترالي 36.1846 جنيه 36.3043 جنيه

الدينار البحريني 134.7744 جنيه 135.1550 جنيه

الريال العماني 131.9810 جنيه 132.3603 جنيه

الريال القطري 13.9293 جنيه 13.9905 جنيه

الدينار الأردني 71.5690 جنيه 71.9681 جنيه

اليوان الصيني 7.5585 جنيه 7.5798 جنيه

أسعار العملات الأجنبية والعربية

استمرار خدمات الصرف خلال العطلات

وتستمر بعض شركات الصرافة في تقديم خدماتها خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية، خاصة الفروع الموجودة في المطارات والفنادق والمولات والنوادي، إلى جانب بعض المناطق الحيوية في القاهرة وعدد من المدن السياحية.

وتتيح هذه الفروع للعملاء الحصول على خدمات شراء وبيع العملات وإجراء التحويلات المالية، وفقا لمواعيد العمل المحددة والمعلنة من جانب كل بنك أو شركة صرافة.

أسعار العملات الأجنبية والعربية

متابعة أسعار العملات لحظة بلحظة

وينصح المتعاملون بضرورة مراجعة أسعار الصرف المعلنة في البنك أو جهة الصرافة وقت تنفيذ المعاملة، إذ قد تشهد الأسعار تغيرات خلال اليوم وفقا لحركة سوق الصرف ومستويات العرض والطلب.

كما تختلف الأسعار المطبقة فعليا من بنك إلى آخر، لذلك تعد مقارنة أسعار الشراء والبيع قبل تنفيذ المعاملة خطوة مهمة للراغبين في الحصول على أفضل سعر متاح.