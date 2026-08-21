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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 21-8-2026

أسعار العملات الأجنبية والعربية
أسعار العملات الأجنبية والعربية
محمد غالي

تترقب الأسواق المصرفية في مصر تحركات أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026، وسط اهتمام متزايد من المواطنين والمتعاملين بآخر مستجدات سوق الصرف.

 وتكتسب أسعار العملات أهمية خاصة لدى الأفراد والشركات، لا سيما الراغبين في إجراء التحويلات المالية أو تنفيذ عمليات شراء وبيع العملات، في ظل التغيرات المستمرة التي قد تطرأ على أسعار الصرف.

أسعار العملات الأجنبية والعربية

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

وفيما يلي أحدث أسعار الصرف الرسمية المعلنة من البنك المركزي المصري، وفقا لبيانات أسعار العملات، والجنيه المصري هو العملة المقابلة:

العملة                سعر الشراء      سعر البيع

الدولار الأمريكي    50.8140 جنيه   50.9534 جنيه 
اليورو              59.4270 جنيه   59.6002 جنيه 
الجنيه الإسترليني   69.3154 جنيه   69.5260 جنيه 
الدولار الكندي      36.9046 جنيه   37.0140 جنيه 
الكرون الدنماركي     7.9495 جنيه    7.9719 جنيه 
الكرون النرويجي      5.4540 جنيه    5.4699 جنيه 
الكرون السويدي       5.3657 جنيه    5.3814 جنيه 
الفرنك السويسري     63.7646 جنيه   63.9556 جنيه 
100 ين ياباني       32.0573 جنيه   32.1473 جنيه 
الريال السعودي      13.5331 جنيه   13.5709 جنيه 
الدينار الكويتي    165.6258 جنيه  166.1344 جنيه 
الدرهم الإماراتي    13.8356 جنيه   13.8743 جنيه 
الدولار الأسترالي   36.1846 جنيه   36.3043 جنيه 
الدينار البحريني   134.7744 جنيه  135.1550 جنيه 
الريال العماني     131.9810 جنيه  132.3603 جنيه 
الريال القطري       13.9293 جنيه   13.9905 جنيه 
الدينار الأردني     71.5690 جنيه   71.9681 جنيه 
اليوان الصيني        7.5585 جنيه    7.5798 جنيه

أسعار العملات الأجنبية والعربية

استمرار خدمات الصرف خلال العطلات

وتستمر بعض شركات الصرافة في تقديم خدماتها خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية، خاصة الفروع الموجودة في المطارات والفنادق والمولات والنوادي، إلى جانب بعض المناطق الحيوية في القاهرة وعدد من المدن السياحية.

وتتيح هذه الفروع للعملاء الحصول على خدمات شراء وبيع العملات وإجراء التحويلات المالية، وفقا لمواعيد العمل المحددة والمعلنة من جانب كل بنك أو شركة صرافة.

أسعار العملات الأجنبية والعربية

متابعة أسعار العملات لحظة بلحظة

وينصح المتعاملون بضرورة مراجعة أسعار الصرف المعلنة في البنك أو جهة الصرافة وقت تنفيذ المعاملة، إذ قد تشهد الأسعار تغيرات خلال اليوم وفقا لحركة سوق الصرف ومستويات العرض والطلب.

كما تختلف الأسعار المطبقة فعليا من بنك إلى آخر، لذلك تعد مقارنة أسعار الشراء والبيع قبل تنفيذ المعاملة خطوة مهمة للراغبين في الحصول على أفضل سعر متاح.

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