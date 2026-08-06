أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 6 أغسطس 2026.. استقرار الفراخ البيضاء والبانيه يبدأ من 190 جنيهًا

استقرت أسعار الدواجن في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس 6 أغسطس 2026، بعد الارتفاع الذي سجلته مطلع الأسبوع بنحو جنيهين، وسط استمرار وفرة المعروض وزيادة الإنتاج، فيما حافظت أسعار البيض على مستوياتها الحالية، وفقًا لآخر تحديثات الأسواق.

وأكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن قطاع الدواجن في مصر يشهد وفرة كبيرة في الإنتاج، ما مكّن الدولة من التوسع في التصدير إلى نحو 35 دولة.

وأوضح أن مصر تصدر البيض المخصب المستخدم في إنتاج كتاكيت التسمين وأمهات الدواجن والفرخ البياض، إلى جانب الدواجن المجمدة وبيض المائدة ومنتجاته، مشيرًا إلى أن القطاع يوفر فرص عمل لنحو 3.5 مليون مواطن باستثمارات تتجاوز 200 مليار جنيه.

وأضاف أن إجمالي إنتاج الدواجن بلغ نحو 1.6 مليار طائر، فيما وصل إنتاج بيض المائدة إلى 16 مليار بيضة، محققًا نموًا بنسبة 14%.

أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزارع نحو 59 جنيهًا، بينما تراوح سعرها للمستهلك بين 69 و70 جنيهًا للكيلو.

وسجلت الدواجن الأمهات 48 جنيهًا للكيلو في المزرعة، لتباع للمستهلك بأسعار تتراوح بين 58 و60 جنيهًا.

كما بلغ سعر كيلو الدواجن الساسو نحو 84 جنيهًا في المزرعة، ليتراوح سعرها للمستهلك بين 94 و100 جنيه.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الدواجن شهدت خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، قبل أن تستقر مع زيادة المعروض وتوسع المنتجين في الإنتاج.



أسعار البيض والكتاكيت



تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بين 100 و110 جنيهات، وسجلت كرتونة البيض الأحمر السعر نفسه، بينما تراوح سعر كرتونة البيض البلدي بين 120 و130 جنيهًا.



أما أسعار الكتاكيت فجاءت كالتالي:



الكتكوت الأبيض (شركات): بين 7 و8 جنيهات.

الكتكوت الساسو: 7 جنيهات.

الكتكوت البلدي الحر: بين 6 و7 جنيهات.

الكتكوت الفيومي: 6 جنيهات.

البط المسكوفي: 25 جنيهًا.

البط المولر: 25 جنيهًا.

البط البيور: 20 جنيهًا.

السمان عمر أسبوعين: 8 جنيهات.



أسعار البانيه والأوراك والبط



تراوح سعر كيلو البانيه بين 190 و220 جنيهًا، فيما سجلت الأوراك أسعارًا بين 70 و75 جنيهًا للكيلو، والكبد والقوانص نحو 130 جنيهًا.

كما تراوح سعر كيلو أجنحة الدواجن بين 45 و55 جنيهًا، وسجل زوج الحمام نحو 160 جنيهًا، بينما تراوح سعر البط بين 140 و160 جنيهًا، وسجل كيلو الأرانب نحو 150 جنيهًا.

من جانبه، أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن مصر تمتلك اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض رغم التحديات، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل دعم القطاع والتوسع في تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.