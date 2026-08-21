الزراعة تكثّف جهود الرعاية التناسلية لأكثر من 38 ألف رأس ماشية خلال يوليو

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن مواصلة جهودها في مجال الرعاية التناسلية والتحسين الوراثي للماشية خلال شهر يوليو الماضي، في إطار خطة الدولة لتنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات ورفع الكفاءة التناسلية والإنتاجية للقطعان.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتوسع في خدمات الرعاية التناسلية وتطوير منظومة التلقيح الاصطناعي، بما يسهم في تحسين الصفات الوراثية للقطعان وزيادة معدلات الإنتاج ودعم صغار المربين.

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم خلال شهر يوليو تقديم خدمات الرعاية التناسلية لـ 38,368 رأسًا من إناث الماشية (أبقار، جاموس، أغنام، وماعز)، شملت التعامل مع 18,204 حالات لعلاج مسببات ضعف الخصوبة والمشاكل الهرمونية والرحمية، إضافة إلى إجراء 20,164 حالة تشخيص وفحص للحمل.

وأشار إلى أنه في إطار علاج الأمراض الإنتاجية، تم التعامل مع 543 حالة شملت أمراض الضرع والجهازين التنفسي والهضمي لحديثي الولادة والحالات الجراحية والنقص الغذائي، إلى جانب علاج 2,435 حالة من أمراض الولادة ومضاعفاتها لحفظ الصحة التناسلية للحيوانات.

وفيما يتعلق بنشاط التلقيح الاصطناعي، أوضح "الأقنص" أنه تم تلقيح 41,463 رأس ماشية (35,019 أبقار و6,444 جاموس)، إضافة إلى متابعة 22,785 رأسًا أخرى.

وأضاف أن مراكز التلقيح الاصطناعي التابعة للهيئة حققت إنتاجًا بلغ 49,594 قصيبة من السائل المنوي المجمد، فيما تم توزيع 63,812 قصيبة على مديريات الطب البيطري بالمحافظات لدعم التوسع في برامج التحسين الوراثي.

وأكد رئيس الهيئة أن التوسع في برامج الرعاية التناسلية والتلقيح الاصطناعي يمثل محورًا رئيسيًا لتقليل الفترات غير المنتجة وزيادة عائد المربين، مشددًا على استمرار الهيئة في تطوير الكوادر البيطرية والوصول بالخدمات لكافة المحافظات دعمًا للأمن الغذائي.