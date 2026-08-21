كامل العدد.. حكيم يحيي أقوى حفلات الصيف بالمسرح الروماني

أحيا المطرب حكيم حفلا غنائيا ضخما على المسرح الروماني بالساحل الشمالي في سادس ليالي المهرجان وسط حضور يعد الاقوى في حفلات الساحل الشمالي هذا العام نظرا لرفع الحفل شعار "كامل العدد".

وقدم حكيم خلال الحفل، باقة متنوعة من أبرز أغانيه التي حققت نجاحًا واسعًا على مدار مشواره الفني، ليتفاعل معها الجمهور واستعاد مجموعة من أشهر أعماله الغنائية التي رسخت مكانته كواحد من أبرز نجوم الأغنية الشعبية في مصر والوطن العربي.

ويستقبل المسرح الليلة النجم رامي عياش والنجمة روبي في حفل يجمع بين الأغنية العصرية والاستعراضات المميزة، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير.

ويُختتم الموسم في 28 أغسطس بحفل ضخم للنجم رامي صبري، ليكون مسك الختام لسلسلة من السهرات الفنية التي تعيد للمسرح الروماني مكانته كواحد من أبرز الوجهات الترفيهية والثقافية في المنطقة.