قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
68 عاما من الإثارة.. الدوري المصري يفتح صفحة جديدة بـ 10 مواجهات
بعد رحيل الملك المصري.. 5 نجوم أفارقة يطاردون عرش محمد صلاح في الدوري الإنجليزي
برشلونة يتحرك لتجديد عقد حمزة عبد الكريم ورفع الشرط الجزائي إلى 150 مليون يورو
إصابة 12 شخصا في حادث تصادم بطريق أسيوط الصحراوي الغربي
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية .. وحالة الطقس اليوم الجمعة
الصحة: 1630 عملية زراعة نخاع وكبد وكلى وقرنيات خلال 6 أشهر
صراع إنجليزي خماسي على ضم داريو أوسوريو.. و20 مليون يورو تحسم الصفقة
مدبولي: إنجاز مشروع سد جوليوس نيريري كان يحظى بالمتابعة الشخصية من الرئيس السيسي
شهرين صعبين.. ابنة صلاح عبد الله تخضع لعملية جراحية: الحمد لله على كل ابتلاء
لن نقبل بسدود جديدة.. وزير الري: مصر تتعامل مع سد النهضة الإثيوبي باعتباره غير شرعي
حمزة عبد الكريم يقترب من الظهور الرسمي الأول مع برشلونة أمام إلتشي
عمليات التجارة البريطانية: تراجع حركة عبور السفن من وإلى الخليج إلى 4%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد وفاته.. معلومات لا تعرفها عن المخرج المغربي مصطفى الدرقاوي

المخرج مصطفى الدرقاوي
المخرج مصطفى الدرقاوي
محمد نبيل

أفادت وسائل إعلام مغربية، اليوم الجمعة، بوفاة المخرج المغربي مصطفى عبد الدرقاوي عن عمر ناهز 82 عامًا، بعد مسيرة فنية وسينمائية امتدت لعقود، وأسهم خلالها في ترك بصمة بارزة في تاريخ السينما المغربية.
 

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام المغربية، رحل الدرقاوي مساء أمس، تاركًا وراءه إرثًا سينمائيًا متنوعًا، بعدما كان واحدًا من الأسماء التي ارتبطت بتجديد لغة السينما المغربية والخروج عن الأنماط التقليدية السائدة، خاصة منذ سبعينيات القرن الماضي.

وتميزت تجربة مصطفى الدرقاوي برؤية سينمائية مختلفة، اعتمدت على طرح قضايا وأسئلة مرتبطة بالمجتمع والواقع، مع الاستفادة من مرجعيات متعددة شملت المسرح والأدب والفكر والموسيقى، وهو ما منح أعماله خصوصية جعلتها محل اهتمام النقاد والمهتمين بتاريخ السينما المغربية.
 

وخلال مسيرته الطويلة، قدم الدرقاوي عددًا من الأفلام التي أصبحت جزءًا من ذاكرة السينما المغربية، من بينها «أحداث بدون دلالة»، و«أيام شهرزاد الجميلة»، و«عنوان مؤقت»، و«أبواب الليل السبعة»، و«رماد الزريبة»، إلى جانب «غراميات الحاج المختار الصولدي».

كما حقق حضورًا جماهيريًا لافتًا من خلال فيلم «الدار البيضاء باي نايت» الذي صدر عام 2003، ليواصل من خلاله تجربته السينمائية التي جمعت بين الطرح المختلف والاهتمام بالتفاصيل الإنسانية والاجتماعية.
 

ورغم تعرض مسيرته لفترة من التوقف والابتعاد عن الساحة السينمائية، عاد مصطفى الدرقاوي إلى العمل الفني من جديد، حيث شهد عام 2023 عودته بفيلم «حميدة الجايح»، الذي تمكن من إنجازه بعد حصوله على الدعم المالي، وشارك به رسميًا ضمن مسابقة المهرجان الوطني.

لم تقتصر تجربة الدرقاوي على الإخراج فقط، إذ جمع خلال مسيرته بين كتابة السيناريو والتمثيل والمونتاج والإنتاج، ما جعله من التجارب الفنية المتكاملة في المشهد السينمائي المغربي.

ولد مصطفى عبد الكريم الدرقاوي عام 1944 في مدينة وجدة المغربية، وبدأ تكوينه في معهد الدراما بالدار البيضاء، قبل أن يحصل على شهادة البكالوريا في الآداب، شعبة الفلسفة، عام 1962.

وبعد ذلك انتقل إلى بولندا لمتابعة دراسته في المدرسة الوطنية العليا للسينما والمسرح والتلفزيون، وهناك واصل تكوينه السينمائي، قبل أن ينطلق في مسيرته التي قدم خلالها عددًا من الأفلام القصيرة، من بينها «الجدران الأربعة»، و«تبني»، و«ذات يوم في مكان ما».

وفاة المخرج مصطفى الدرقاوي المخرج مصطفى الدرقاوي أعمال المخرج مصطفى الدرقاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استغاثة ولي أمر

"اتخدعنا".. أول رد من مدرسة واقعة توريط أولياء الأمور في قروض بالملايين"بصور البطايق"

إجازة

3 أيام إجازة متتالية.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفين والقطاع الخاص

موظفة تأمينات الهرم

تعدت على مواطن لفظيًا.. وقف موظفة بتأمينات الهرم عن العمل وإحالتها للتحقيق| فيديو

الشيخ ابو بكر والفيشاوي

اللهم نق قلبه.. محمد أبو بكر يدعم أحمد الفيشاوي بعد طلبه التوبة: على الجميع دعمه ولو بالدعاء

دجال _ أرشيفية

فيديوهات مع سيدات وجلسات سرية.. القصة الكاملة لسقوط دجال العياط

موظفة بمكتب تأمينات الهرم

بعد انتشار الفيديو.. إيقاف موظفة بمكتب تأمينات الهرم وإحالتها للتحقيق بسبب تعديها على مواطن

المتهمة

حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات مخلة في المنصورة

بيزيرا

مفاجأة في عقد بيزيرا.. خبير لوائح يوضح موقف اللاعب من الرحيل عن الزمالك

ترشيحاتنا

استخراج بطاقة الرقم القومي

تجنب الغرامة.. استخراج بطاقة الرقم القومي 2026

الشمبانزي

حالتها الصحية صعبة.. إنقاذ شمبانزي رضيعة قبل تهريبها عبر مطار القاهرة

موعد تنسيق الدبلومات الفنيه والحد الأدنى المتوقع

موعد تنسيق الدبلومات الفنية والحد الأدنى المتوقع

بالصور

ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟ 7 أسباب قد لا تخطر ببالك

ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟
ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟
ليه الصراصير بتظهر فجأة في البيت رغم النظافة؟

الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام

الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام
الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام
الفريزر بيعمل تلج كتير؟ أسباب لا علاقة لها بكمية الطعام

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية
طريقة عمل الملوخية الناشفة المصرية

جمبسوت لافت.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

الكابتن محمد عبد الكريم

مدرب ناشئات اليد لـ منى الشاذلي: الإنجاز تاريخي والتدريب 10 مرات أسبوعيا

فيلم Fatherland

أرض الأجداد.. بافل بافليكوفسكي يتأمل حرب أوروبا الباردة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد